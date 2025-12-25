Où est la nouvelle Apple TV prévue en 2025 ?

Apple n’a pas mis à jour l’Apple TV 4K depuis 2022, et 2025 devait être l’année de son renouvellement. Des rumeurs laissaient entendre qu’une nouvelle Apple TV sortirait avant la fin de l’année, mais cela ne semble désormais plus d’actualité.

Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg a affirmé à plusieurs reprises en 2024 et 2025 qu’Apple prévoyait de mettre à jour à la fois le HomePod mini et l’Apple TV 4K vers la fin de l’année. D’autres sources allaient dans le même sens. Pourtant, aucune annonce n’a eu lieu en septembre lors du lancement de l’iPhone, et aucune Apple TV n’est apparue en octobre lorsque Apple a renouvelé le Vision Pro, l’iPad Pro et le MacBook Pro.

Un lancement finalement repoussé au printemps 2026 ?

La raison exacte reste floue, mais Apple pourrait avoir choisi de regrouper toutes ses annonces liées à la maison connectée au printemps 2026. Cette période coïnciderait avec l’arrivée d’une version beaucoup plus avancée de Siri, prévue avec iOS 26.4.

Ce calendrier correspond aussi aux rumeurs autour du lancement d’un nouvel appareil central pour la maison connectée. Apple pourrait ainsi dévoiler la nouvelle Apple TV, ce hub domestique et le HomePod mini entre fin mars et avril.

Des évolutions techniques attendues, sans révolution du design

Aucune refonte majeure du design n’est attendue pour l’Apple TV, mais plusieurs améliorations importantes sont évoquées, à commencer par une mise à niveau matérielle devenue indispensable.

Une puce A plus récente et plus puissante

La prochaine Apple TV devrait intégrer une puce A de nouvelle génération, et du code interne d’Apple suggère l’utilisation de la A17 Pro, déjà présente dans les iPhone 15 Pro.

Cette puce, gravée en 3 nm, apporterait pour la première fois Apple Intelligence à l’Apple TV. Elle offrirait aussi des performances CPU et GPU nettement supérieures, ouvrant la voie à des jeux de qualité console, un bond significatif par rapport à l’actuelle A15 Bionic.

La puce réseau N1 et le Wi-Fi 7

Apple a introduit sa puce réseau maison N1 avec les iPhone 17, et celle-ci pourrait aussi équiper la prochaine Apple TV.

Elle permettrait la prise en charge du Wi-Fi 7, absent des modèles actuels, avec à la clé des débits plus élevés, une latence réduite et l’accès à la bande 6 GHz, moins encombrée.

Une Siri nouvelle génération sur Apple TV

Grâce à une puce plus puissante compatible avec Apple Intelligence, la prochaine Apple TV pourrait accueillir la version LLM de Siri, attendue en 2026.

Siri deviendrait plus proche de Claude ou ChatGPT, avec des améliorations notables comme de meilleures recommandations de contenus, des commandes vocales plus avancées, et une meilleure compréhension des acteurs, musiques et informations liées aux films et séries.

Un prix potentiellement revu à la baisse

Apple pourrait aussi chercher à réduire le prix de sa prochaine Apple TV. L’analyste Ming-Chi Kuo estime qu’Apple viserait un prix autour de 100 dollars.

Avec la puce A17 Pro et la N1, ce tarif pourrait être difficile à atteindre pour le modèle principal, mais une version d’entrée de gamme plus abordable n’est pas exclue. Aujourd’hui, les prix démarrent à 129 dollars.

Un lancement imminent, selon les stocks

Début novembre, Mark Gurman indiquait que l’Apple TV et le HomePod mini ne devraient plus tarder, citant des stocks en baisse dans les Apple Store.

S’il évoquait déjà un lancement après 2025, il confirmait que les produits sont prêts et pourraient être annoncés à tout moment. Leur sortie au printemps ferait sens pour mettre en avant les nouvelles fonctionnalités de Siri et d’Apple Intelligence, renforçant encore l’hypothèse d’un lancement début 2026.