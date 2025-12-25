iPad Pro M5 vs Samsung Galaxy Tab S11 Ultra : quelle tablette acheter ?

Juste avant qu’Apple ne mette à jour l’iPad Pro avec la puce M5 de nouvelle génération, Samsung a renouvelé sa gamme de tablettes avec la Galaxy Tab S11 Ultra. L’occasion de comparer la dernière version de l’iPad Pro à la tablette la plus ambitieuse de Samsung pour voir comment elles se positionnent face à face.

Taille et qualité d’écran

L’iPad Pro affiche une diagonale de 13 pouces, tandis que la Galaxy Tab S11 Ultra monte jusqu’à 14,6 pouces, ce qui change immédiatement l’expérience visuelle. Les deux modèles utilisent une dalle OLED, mais la surface plus grande de la tablette Samsung se fait clairement ressentir.

L’écran de Samsung se distingue par sa luminosité élevée, des couleurs très vives et un contraste excellent, avec en prime un traitement limitant les reflets sans avoir à payer une option supplémentaire, contrairement à l’iPad Pro.

Finesse et design

Malgré leurs grandes dimensions, les deux tablettes affichent une épaisseur identique de 5,1 mm, ce qui les rend particulièrement fines et légères. Cette finesse est d’autant plus impressionnante sur la Galaxy Tab S11 Ultra compte tenu de la taille de son écran.

Stockage, mémoire et accessoires

Apple ne permet pas d’étendre le stockage de l’iPad Pro après l’achat, alors que la Galaxy Tab S11 Ultra dispose d’un lecteur microSD compatible jusqu’à 2 To. Les deux modèles peuvent atteindre 16 Go de RAM.

Côté stylet, Samsung inclut le S Pen directement dans la boîte, tandis qu’Apple commercialise l’Apple Pencil Pro séparément. Le nouveau S Pen offre une sensation proche du crayon et une pointe améliorée, mais l’Apple Pencil reste plus précis et plus abouti pour le dessin et l’écriture.

Productivité et modes ordinateur

Samsung propose le mode DeX, qui permet de connecter la tablette à un écran ou à un téléviseur et de profiter d’une interface proche de celle d’un ordinateur, avec une gestion avancée du multitâche et du double écran.

L’iPad Pro peut se connecter à un écran externe, mais l’expérience reste limitée aux fonctions multitâches d’iPadOS, sans équivalent réel à DeX. Sur ce point, la Galaxy Tab S11 Ultra se montre beaucoup plus polyvalente pour remplacer un ordinateur portable.

Logiciel et intelligence artificielle

Les appareils Samsung fonctionnent sous Android, un point rédhibitoire pour certains utilisateurs Apple. En contrepartie, Android bénéficie d’une intégration IA plus poussée, avec des fonctions comme Drawing Assist, Writing Assist, Gemini Live assisté par la caméra et une intégration complète de Gemini.

Résistance et performances

L’iPad Pro ne propose aucune certification d’étanchéité, alors que la Galaxy Tab S11 Ultra bénéficie d’une protection IP68, lui permettant de résister à l’eau et à la poussière.

En revanche, l’iPad Pro prend l’avantage en puissance brute, grâce à la puce M5, nettement plus performante que le MediaTek Dimensity 9400+ gravé en 3 nm utilisé par Samsung. Dans la plupart des tests, l’iPad Pro se montre près de deux fois plus rapide.

Applications et claviers

L’App Store d’Apple conserve un avantage clair, avec une meilleure sélection d’applications optimisées pour les tablettes, y compris de nombreux outils professionnels absents sur Android.

Apple et Samsung proposent tous deux des claviers officiels, mais celui de la Galaxy Tab S11 Ultra ne dispose pas de trackpad, un point faible majeur face au Magic Keyboard de l’iPad Pro, qui offre une expérience bien plus proche d’un ordinateur portable.