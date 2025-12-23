iPhone Air : sa valeur de revente s’effondre

L’iPhone Air enregistre la plus forte chute de valeur à la revente jamais observée pour un iPhone depuis plusieurs années. De nouvelles données montrent que certaines configurations ont perdu près de 50 % de leur valeur en seulement dix semaines après le lancement.

Une étude qui met en évidence un décrochage net

Selon une analyse sur dix semaines publiée par SellCell, la dernière gamme d’Apple révèle un écart très marqué entre les performances à la revente des modèles iPhone 17 et celles de l’iPhone Air. L’étude repose sur les prix de reprise en temps réel de plus de 40 sociétés américaines de rachat, en comparant la valeur moyenne semaine après semaine au prix public conseillé initial. Tous les appareils ont été évalués dans un bon état, afin de garantir des comparaisons cohérentes.

Les iPhone 17 résistent bien mieux à la décote

Les données montrent que la gamme iPhone 17 affiche une dépréciation moyenne de 34,6 % après dix semaines, un résultat meilleur que celui de la gamme iPhone 16 à la même période l’an dernier, qui atteignait 39 %. La série iPhone 15 reste toutefois la plus performante historiquement, avec une perte limitée à 31,9 % au bout de dix semaines, tandis que la gamme iPhone 14 se situe à 36,6 %.

L’iPhone Air à la traîne sur tous les modèles

À l’inverse, l’iPhone Air affiche une rétention de valeur nettement inférieure, avec une dépréciation moyenne de 44,3 %, toutes capacités de stockage confondues. Les pertes s’étendent de 40,3 % à 47,7 %, faisant de l’iPhone Air la gamme la moins performante depuis l’iPhone 14 Plus et certaines déclinaisons de l’iPhone 13 mini en 2022.

Le recul le plus sévère concerne le modèle iPhone Air 1 To, identifié par SellCell comme le pire élève de l’ensemble des appareils analysés.

Un contraste marqué entre modèles Pro et Air

L’analyse détaillée par modèle met en évidence une fracture claire entre les versions Pro et l’iPhone Air. Le modèle le plus solide, l’iPhone 17 Pro Max 256 Go, n’a perdu que 26,1 % de sa valeur après dix semaines, tandis que la version 512 Go affiche une baisse de 30,3 %. Toutes les configurations Pro et Pro Max restent sous le seuil des 40 % de dépréciation, signe d’une demande soutenue sur le marché de l’occasion.

L’iPhone 17 standard se situe entre 32,9 % et 40,8 %, un niveau globalement comparable aux générations non-Pro précédentes. Dans son ensemble, la gamme iPhone 17 conserve 9,7 % de valeur de plus que l’iPhone Air après dix semaines.

Une trajectoire atypique et préoccupante

L’iPhone Air occupe l’intégralité du bas du classement sur la période analysée. Alors que la dépréciation des modèles iPhone 17 tend à se stabiliser autour de la dixième semaine, comme cela avait été observé pour les iPhone 15 et iPhone 16, l’iPhone Air continue de perdre de la valeur au même stade.

Pour SellCell, cette dynamique pourrait refléter une incertitude plus durable sur le marché secondaire, soulignant le caractère inhabituel et préoccupant de la trajectoire de l’iPhone Air par rapport aux autres modèles d’iPhone.