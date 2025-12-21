SFR a encore été piraté avec un vol de données des clients

SFR a été victime d’un nouveau piratage ciblant ses clients fixes, a annoncé l’opérateur dans un e-mail adressé à ses abonnés. Selon SFR, un accès non autorisé a touché un outil informatique gérant les interventions de raccordement sur le réseau fixe. L’opérateur assure avoir bloqué l’intrusion et renforcé les contrôles de sécurité dès sa détection.

Les données compromises comprennent nom, prénom, adresse e-mail et postale, référence client et numéro de téléphone, mais aucune information bancaire n’a été affectée, précise SFR. L’entreprise a également notifié la CNIL et déposé une plainte auprès du procureur de la République, conformément à la réglementation sur la protection des données.

Piratage massif en septembre 2024

SFR invite ses clients à la vigilance face à d’éventuelles tentatives de phishing ou arnaques via appels, SMS ou e-mails, compte tenu de la fuite d’informations personnelles. Dans son message, l’opérateur assure regretter cette atteinte à la confidentialité et souligne qu’il veille à la sécurité de ses données.

Ce nouvel incident intervient quelques mois après un piratage massif en septembre 2024, qui avait touché l’ensemble des clients, y compris ceux de SFR RED, avec le vol de nombreuses données sensibles, dont les IBAN. Ces événements répétés soulignent les défis persistants en matière de cybersécurité pour les opérateurs télécoms et rappellent l’importance de la prudence pour les utilisateurs face aux risques liés à leurs informations personnelles.