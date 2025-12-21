La pénurie de RAM va continuer en 2026, annonce l’un des principaux fabricants

Micron alerte sur une tension durable de l’approvisionnement en mémoires RAM et NAND, qui devrait se prolonger jusqu’en 2026 et même au-delà. Selon son PDG Sanjay Mehrotra, cette situation est directement liée à la demande massive générée par l’intelligence artificielle. Les géants du secteur comme Google, OpenAI, Microsoft ou Meta absorbent une part croissante des capacités de production pour équiper leurs data centers, au détriment des marchés grand public.

Pour répondre à cette demande et maximiser sa rentabilité, Micron a profondément réorienté sa stratégie industrielle. Le groupe investit désormais prioritairement dans la mémoire HBM, une technologie indispensable aux puces dédiées à l’IA.

Ces composants sont devenus centraux pour l’entraînement et l’exploitation des grands modèles d’intelligence artificielle. Ce virage est tel que Micron a même décidé d’abandonner Crucial, sa marque destinée au grand public, afin de concentrer ses ressources sur ces contrats jugés plus stratégiques et bien plus rémunérateurs.

Contraintes techniques

Cette pénurie persistante s’explique aussi par des contraintes techniques. La fabrication de mémoire HBM est particulièrement gourmande en ressources, puisqu’elle nécessite environ trois fois plus de plaques de silicium que la RAM classique. Résultat, l’essor rapide des infrastructures IA réduit mécaniquement les volumes disponibles pour les produits destinés aux consommateurs. Les premiers effets se font déjà sentir, avec une hausse des prix des barrettes de RAM DDR5 observée sur le marché.

Micron anticipe des conséquences concrètes pour l’ensemble de l’industrie électronique. Les ventes de PC pourraient être affectées dès l’année prochaine, tandis que les smartphones, téléviseurs connectés et même l’automobile devront composer avec des contraintes similaires sur les composants mémoire. Cette situation contraste avec les performances financières du groupe, qui affiche un chiffre d’affaires trimestriel record de 13,64 milliards de dollars, en forte progression par rapport à l’an dernier.

Malgré une ambition d’augmenter ses volumes de mémoire de 20 % l’an prochain, Micron reconnaît que l’offre restera largement insuffisante face à la demande. Les nouvelles usines prévues aux États-Unis n’entreront en production qu’à partir de 2027 et 2030, laissant présager une pression prolongée sur l’ensemble du secteur technologique.