Lara Croft est de retour : deux jeux Tomb Raider révélés

Les fans de Lara Croft peuvent enfin se projeter vers l’avenir de la saga. Lors des Game Awards, Crystal Dynamics et Amazon Game Studios ont officialisé Tomb Raider: Catalyst, un nouvel épisode attendu pour 2027 et présenté comme « le plus grand Tomb Raider jamais créé ». Cette annonce marque une étape majeure pour une franchise emblématique, bien décidée à se réinventer sans renier ses racines.

Développé sous Unreal Engine 5, Tomb Raider: Catalyst transportera les joueurs en Inde du Nord, dans un cadre mêlant jungles luxuriantes, reliefs montagneux et ruines anciennes. Le scénario s’articule autour d’un « cataclysme mythique » ayant libéré des secrets enfouis depuis des siècles.

“Découvrir la vérité”

Lara Croft devra alors « courir pour découvrir la vérité » avant que d’autres aventuriers et chasseurs de trésors ne s’emparent de ce pouvoir aux conséquences potentiellement désastreuses. Le studio met l’accent sur un level design ambitieux, décrit comme un « terrain de jeu de plateformes richement vertical », invitant à l’exploration et à la prise de risque.

Cet opus marque aussi un retour assumé à une version plus classique de l’héroïne. Lara est décrite comme « charismatique, sûre d’elle et redoutablement précise avec deux pistolets », un positionnement qui évoque clairement l’icône des premiers jeux des années 1990. Son apparence et son attitude semblent ainsi s’éloigner de la Lara plus vulnérable de la trilogie récente, pour renouer avec une aventurière affirmée et confiante.

C’est l’actrice britannique Alix Wilton Regan qui prêtera sa voix à Lara Croft dans Tomb Raider: Catalyst. Elle incarnera également l’archéologue dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis, un remake du tout premier épisode de la série prévu pour 2026. Connue pour ses rôles dans Dragon Age: Inquisition et Cyberpunk 2077, elle apportera une continuité vocale à cette nouvelle phase de la licence.

Entre ces deux jeux et une série télévisée actuellement en préparation, Tomb Raider semble amorcer un retour en force sur le devant de la scène. Tomb Raider: Catalyst est d’ores et déjà confirmé sur PS5, Xbox Series X/S et PC, avec l’ambition claire de redonner à Lara Croft une place centrale dans le paysage vidéoludique.