Gang of Dragon : le créateur de Yakuza revient avec un autre jeu de malfrats au Japon

Alors que la saga Yakuza / Like a Dragon célèbre ses vingt ans d’existence, Toshihiro Nagoshi sort enfin du silence pour dévoiler le premier projet de son nouveau studio, soutenu financièrement par NetEase Games. Intitulé Gang of Dragon, ce titre marque le retour très attendu du créateur japonais à un univers qu’il connaît intimement, celui du crime urbain, des luttes de pouvoir et des nuits agitées des grandes métropoles japonaises.

L’intrigue prend place à Kabukichō, le quartier emblématique de Shinjuku, dont l’atmosphère nocturne évoquera immédiatement Kamurochō, décor iconique de la série Yakuza. L’esthétique, les néons et la tension permanente inscrivent clairement Gang of Dragon dans une filiation directe avec les œuvres passées de Nagoshi. Toutefois, le jeu entend se distinguer par un ton légèrement différent, plus proche d’un drame criminel à la manière des Sopranos, transposé dans un contexte japonais contemporain.

Au cœur de Kabukicho

La principale rupture avec Like a Dragon réside dans le choix du protagoniste. Le joueur incarnera Shin Ji-seong, un cadre influent d’un syndicat criminel coréen implanté au cœur de Kabukichō. Ce personnage est interprété par Ma Dong-seok, acteur reconnu pour sa présence physique impressionnante, notamment dans le film Dernier train pour Busan. Ce casting annonce une approche plus frontale et brutale des affrontements, à l’image du gabarit et du charisme de son interprète.

Côté gameplay, Gang of Dragon conserve les combats à mains nues chers à Nagoshi, tout en introduisant plusieurs nouveautés. Les affrontements intégreront désormais des combats au katana, des séquences armées adoptant une vue à la troisième personne, ainsi que des phases motorisées dans les rues de la ville. Ces ajouts suggèrent une volonté claire de moderniser la formule tout en respectant l’ADN qui a fait le succès de Yakuza.

À ce stade, les informations restent volontairement parcimonieuses. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée et seule une version PC via Steam est officiellement mentionnée. Néanmoins, au vu de l’ambition du projet et de l’héritage de son créateur, une arrivée sur consoles semble plus que probable à terme.