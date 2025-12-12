L’iPhone 16 est le smartphone le plus vendu au monde au 3e trimestre 2025

Apple a dominé les ventes mondiales de smartphones au troisième trimestre 2025 grâce à l’iPhone 16, tout en accélérant la demande pour la gamme iPhone 17 et en renforçant sa présence promotionnelle aux États-Unis, selon de nouvelles analyses publiées par Counterpoint Research.

Selon le Global Monthly Handset Model Sales Tracker de Counterpoint Research, l’iPhone 16 a été le smartphone le plus vendu au monde au T3 2025. Bien qu’il entame déjà sa deuxième année de commercialisation, ses performances restent solides, portées par une demande soutenue de la part d’utilisateurs venant d’anciens modèles, par des offres opérateurs élargies sur les marchés développés, et par l’attrait durable de la version standard de l’iPhone dans les régions où les modèles ultra-premium représentent une part plus limitée des volumes.

L’iPhone 17 Pro Max s’impose rapidement

En parallèle de la domination continue de l’iPhone 16, Counterpoint Research indique que l’iPhone 17 Pro Max a intégré le top 10 mondial et est même devenu le smartphone le plus vendu en septembre 2025, malgré une « disponibilité limitée en fin de trimestre ».

La demande pour les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max a été renforcée par une vague importante d’utilisateurs ayant acheté leur iPhone pendant la période Covid et revenant aujourd’hui pour une mise à niveau majeure. Les nouveautés techniques ont également joué un rôle clé, notamment :

une caméra téléobjectif 48 mégapixels avec zoom optique x8 ,

, un système de refroidissement par chambre à vapeur ,

, une refonte significative de l’architecture thermique et photo par rapport à l’année précédente.

Ces évolutions ont contribué de manière tangible à la croissance mensuelle des ventes.

Samsung progresse grâce à sa gamme Galaxy A

Les mêmes données montrent que, si Apple conserve la tête du classement mondial avec l’iPhone 16 et gagne en momentum avec l’iPhone 17 Pro Max, Samsung a renforcé sa présence dans le top 10, avec cinq modèles classés, tous issus de la gamme Galaxy A.

Les smartphones pliables poursuivent leur forte croissance

Une analyse distincte de Counterpoint Research consacrée au marché mondial des smartphones pliables indique que ce segment premium, où Apple n’est pas encore présent, continue de croître nettement plus vite que le reste de l’industrie.

Les livraisons mondiales de smartphones pliables ont augmenté de 14 % sur un an au troisième trimestre 2025, atteignant le volume trimestriel le plus élevé jamais enregistré pour cette catégorie.

Cette performance est largement attribuée à la série Galaxy Z 7 de Samsung, et en particulier au Galaxy Z Fold 7, qui a suscité une « réponse exceptionnellement forte des consommateurs » grâce à un châssis plus fin et plus léger, une pliure moins visible et une charnière améliorée pour une meilleure durabilité. Apple n’a pas encore lancé d’iPhone pliable, mais des rumeurs évoquent une arrivée possible dès l’année prochaine.

Une bataille promotionnelle intense aux États-Unis

Enfin, l’indice hebdomadaire des promotions smartphones aux États-Unis de Counterpoint Research montre qu’Apple a intensifié ses actions promotionnelles en réaction à des baisses de prix particulièrement agressives et précoces sur le Pixel 10, menées par Google.

Sur la période analysée, Apple a finalement repris l’avantage sur Google, confirmant la capacité du groupe à ajuster rapidement sa stratégie commerciale face à une concurrence de plus en plus offensive.