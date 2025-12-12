ChatGPT : OpenAI lance GPT-5.2 une semaine après son “code red”

À peine un mois après la présentation de GPT-5.1, OpenAI dévoile GPT-5.2, la nouvelle génération de son modèle, présentée comme la plus performante à ce jour pour les tâches professionnelles.

Des performances accrues pour le travail moderne

GPT-5.2 a été conçu pour permettre aux utilisateurs d’accomplir davantage, plus rapidement. Le modèle progresse sur plusieurs axes : création de tableurs, présentations, code, perception d’images, compréhension de contextes très longs, utilisation d’outils intégrés et gestion de projets à plusieurs étapes.

Le modèle introduit des améliorations en intelligence générale, en analyse de long contexte, en tool calling agentique et en vision, ce qui le rend particulièrement adapté à une utilisation professionnelle réelle.

Selon OpenAI, GPT-5.2 hallucine moins : les erreurs dans les réponses GPT-5.2 Thinking sont 30 % moins fréquentes que celles du modèle GPT-5.1 Thinking. Les capacités de long contexte progressent nettement : GPT-5.2 peut traiter rapports, contrats, documents scientifiques ou projets multi-fichiers, tout en maintenant la précision sur des centaines de milliers de tokens.

Le modèle interprète aussi mieux les captures d’écran, schémas techniques et rapports visuels.

Un modèle qui dépasse les professionnels

D’après OpenAI, GPT-5.2 surpasse les experts du secteur dans des tâches de travail de connaissance couvrant 44 professions. Il atteint 70,9 % au test GDPval, contre 38,8 % pour GPT-5.1.

Il s’agit du premier modèle OpenAI à atteindre ou dépasser le niveau d’un expert humain.

Une expérience ChatGPT plus fiable et plus chaleureuse

Pour les utilisateurs de ChatGPT, GPT-5.2 proposera une expérience plus structurée, plus cohérente, avec un ton plus chaleureux et conversationnel.

La gamme se décline ainsi :

GPT-5.2 Instant : un modèle polyvalent pour les tâches du quotidien, avec de meilleures performances sur les questions d’information, les tutoriels, l’écriture technique et les traductions.

: un modèle polyvalent pour les tâches du quotidien, avec de meilleures performances sur les questions d’information, les tutoriels, l’écriture technique et les traductions. GPT-5.2 Thinking : conçu pour les tâches complexes comme les résumés longs , le code , les questions sur fichiers importés , ou la planification .

: conçu pour les tâches complexes comme les , le , les , ou la . GPT-5.2 Pro : destiné aux situations où la qualité prime sur la rapidité, idéal pour les questions difficiles.

Les trois variantes — Instant, Thinking et Pro — débutent aujourd’hui dans ChatGPT pour les utilisateurs payants. L’API est disponible pour tous les développeurs.

Un lancement sous forte pression concurrentielle

Cette sortie intervient seulement une semaine après que le CEO Sam Altman a déclaré un « code red », demandant aux équipes de se concentrer sur l’amélioration rapide de ChatGPT afin d’éviter de prendre du retard face à la concurrence, notamment Google Gemini et Anthropic Claude.