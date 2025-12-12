Apple incite les utilisateurs d’iPhone encore sous iOS 18 à passer à iOS 26

Apple encourage désormais les utilisateurs d’iPhone qui utilisent encore iOS 18 à effectuer la mise à jour vers iOS 26, en rendant cette version plus visible et plus mise en avant dans les réglages du système.

Depuis le lancement d’iOS 26 en septembre, la mise à jour apparaissait comme optionnelle, reléguée en bas de l’interface « Mise à jour logicielle » dans l’application Réglages. iOS 18 restait la version par défaut, avec ses propres mises à jour affichées en priorité.

iOS 26 devient la mise à jour recommandée

À partir d’aujourd’hui, la situation évolue. Les utilisateurs restés sous iOS 18 voient désormais iOS 26.1 apparaître comme la mise à jour recommandée dans les Réglages. Les mises à jour iOS 18 restent accessibles, mais sont désormais placées en bas de l’écran.

Apple ne force pas encore le passage à iOS 26, mais accentue clairement la pression afin d’augmenter le taux d’adoption. Certains utilisateurs hésitent toujours à franchir le pas, notamment à cause du nouveau design Liquid Glass, qui modifie en profondeur l’interface de l’iPhone.

Une transition progressive mais inévitable

Depuis iOS 15, Apple permet aux utilisateurs de rester temporairement sur une version précédente d’iOS, mais cette possibilité n’est jamais permanente. Pour l’instant, iOS 18 continue de recevoir des mises à jour de sécurité, mais ce support pourrait s’arrêter dans les mois à venir.

Une fois la mise à jour vers iOS 26 suffisamment mise en avant, Apple devrait supprimer l’option de rester sur iOS 18 pour les appareils compatibles. À terme, iOS 26 deviendra l’unique mise à jour proposée, obligeant les utilisateurs soucieux de la sécurité à migrer vers la nouvelle version.

Les appareils qui ne prennent pas en charge iOS 26 continueront toutefois à recevoir des correctifs de sécurité sous iOS 18, comme c’est l’usage chez Apple.

Adoption et retour en arrière impossibles

Apple n’a pas encore communiqué de chiffres officiels concernant l’adoption d’iOS 26. La marque publie généralement ces données plusieurs mois après le lancement, ce qui laisse espérer des précisions autour de janvier ou février.

Il est important de rappeler que la mise à jour d’iOS 18 vers iOS 26 est irréversible. Apple ne propose aucune solution officielle pour revenir en arrière, ce qui explique en partie la prudence de certains utilisateurs face à cette transition.