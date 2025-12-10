X suspend le compte publicitaire de la Commission européenne en représailles d’une amende record

Le conflit entre le réseau social X et les autorités européennes a encore pris de l’ampleur. Au lendemain de la lourde amende infligée par l’Union européenne, la plateforme a choisi de suspendre le compte publicitaire officiel de la Commission européenne, relançant les tensions autour de la régulation du numérique.

L’amende, d’un montant d’environ 120 millions d’euros, constitue la première sanction d’envergure appliquée au titre du Digital Services Act (DSA). Bruxelles reproche à X son système jugé trompeur de comptes certifiés, un manque de transparence concernant la publicité et l’accès trop limité accordé aux chercheurs pour consulter les données de la plateforme.

“Injustifiée”

La réaction de X a été particulièrement offensive. Elon Musk a dénoncé une décision « injustifiée », tandis que la Commission insiste sur l’obligation pour l’entreprise de présenter un plan d’action précis afin de se conformer aux règles européennes dans les délais prévus.

Le bras de fer entre les grandes plateformes américaines et l’Union européenne devient ainsi de plus en plus direct. La régulation numérique entre dans une phase nettement plus contraignante, et chacune de ces décisions semble désormais en mesure d’influencer durablement l’équilibre entre les pouvoirs publics et les géants du secteur.

Selon la direction de X, la suspension du compte publicitaire européen serait liée à l’exploitation supposée d’une faille technique dans l’outil de création de publicités. La Commission aurait utilisé un ancien compte inactif afin d’amplifier artificiellement la portée d’un message annonçant l’amende infligée à la plateforme. X affirme avoir corrigé cette « faiblesse », tout en retirant à l’institution européenne l’accès à ses outils publicitaires.