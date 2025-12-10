Instagram et Facebook utiliseront moins de données d’utilisateurs pour les pubs en Europe

Sous la pression de la Commission européenne, Meta va proposer aux utilisateurs de l’Union européenne une nouvelle option de confidentialité inédite à l’échelle mondiale. À partir du mois prochain, les utilisateurs de Facebook et d’Instagram pourront continuer à utiliser ces services gratuitement tout en choisissant de partager moins de données personnelles. En contrepartie, ils recevront des publicités moins ciblées.

Cette évolution vise à mettre fin à un conflit avec les autorités européennes. En avril, Meta avait été sanctionné d’une amende de 200 millions d’euros pour avoir imposé un choix jugé abusif : accepter le ciblage publicitaire complet — impliquant une collecte étendue de données — ou payer pour une version sans publicité.

Choix à faire

La nouvelle option introduit une voie intermédiaire. Selon la Commission européenne, Meta devra permettre aux utilisateurs de choisir entre le partage total de leurs données pour un ciblage complet ou le partage limité d’informations personnelles pour une publicité moins personnalisée.

Meta cherche toutefois à relativiser l’importance de ce changement en parlant d’ajustements essentiellement liés au design et à la formulation, tout en rappelant que les publicités personnalisées restent « vitales pour l’économie européenne ». Cette concession intervient dans un contexte de régulation particulièrement soutenu. L’entreprise est également visée par une enquête antitrust concernant WhatsApp, soupçonné de restreindre l’accès à certains fournisseurs concurrents d’intelligence artificielle.

D’autres géants du numérique subissent le même type de pression, notamment Amazon, Google et Microsoft, eux aussi concernés par des investigations similaires, tandis que X (Twitter) vient de se voir infliger une amende de 120 millions d’euros. Malgré les critiques de l’administration Trump, qui accuse l’Union européenne de s’en prendre injustement aux entreprises américaines, Bruxelles continue d’afficher sa fermeté, même si certains appellent en interne à assouplir certaines règles pour encourager l’innovation et le développement de l’IA.