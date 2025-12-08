Micron sort du marché grand public de la RAM et du SSD, pour se concentrer sur l’IA

Micron Technology a annoncé son retrait du marché grand public de la RAM et des SSD, ce qui entraînera la disparition progressive de sa marque Crucial, longtemps plébiscitée par les utilisateurs pour équiper PC portables, tours ou machines de jeu.

Ce choix marque un tournant majeur pour l’entreprise, qui confirme son intention de se recentrer sur les secteurs les plus rentables : centres de données, intelligence artificielle, automobile connectée et infrastructures industrielles.

L’IA privilégiée

La demande croissante en mémoire haute performance pour serveurs, GPU et systèmes d’IA conduit Micron à privilégier les puces DRAM et NAND de dernière génération, bien plus lucratives que les produits destinés au grand public.

La disparition de Crucial vient clore plus de vingt ans de démocratisation de la mémoire vive et du stockage SSD, dans un contexte de pression sur les prix, de concurrence asiatique accrue et de volatilité propre au marché « consumer », jugé désormais insuffisamment rentable par le groupe.

Pour les consommateurs, l’impact sera d’abord limité puisque les produits Crucial resteront disponibles jusqu’à épuisement des stocks.

Mais à moyen terme, la réduction du nombre d’acteurs pourrait resserrer l’offre et renforcer la dépendance à quelques géants du secteur, avec un risque de hausse des prix. Assembleurs et particuliers pourraient ainsi voir leurs options diminuer au fil des mois, alors que les tensions sur le marché de la mémoire se répercutent souvent rapidement sur les tarifs.

Micron étant par ailleurs un fournisseur important pour les fabricants de consoles, la prochaine génération de machines de jeu pourrait également être confrontée à des coûts plus élevés. Le retrait complet du marché grand public, prévu pour février 2026, oblige désormais toute l’industrie informatique et électronique à repenser ses chaînes d’approvisionnement pour la RAM, la VRAM et les SSD, au risque de devoir jongler avec une équation économique de plus en plus délicate.