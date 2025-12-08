L’Union Européenne inflige une lourde amende à X pour non-respect du Digital Services Act (DSA)

La Commission européenne a infligé une amende de 120 millions d’euros à X, le réseau social d’Elon Musk, pour manquements répétés aux obligations de transparence prévues par le Digital Services Act (DSA), le cadre réglementaire européen encadrant les grandes plateformes numériques.

Au centre du dossier se trouve le système de certification par badge bleu. Initialement réservé aux comptes vérifiés, ce badge est désormais accessible via un simple abonnement payant.

Confusion dangereuse

Pour Bruxelles, cette pratique crée une confusion dangereuse : les utilisateurs peuvent croire qu’un compte est authentique alors qu’aucun contrôle réel n’a été effectué, favorisant ainsi les arnaques, l’usurpation d’identité et la désinformation.

L’enquête souligne également des lacunes dans la transparence publicitaire. Le registre des annonces de X est jugé difficilement exploitable, ne permettant pas d’identifier clairement les annonceurs ni de comprendre le ciblage des campagnes, ce qui complique la lutte contre les escroqueries et les opérations d’influence.

La plateforme est en outre accusée de limiter l’accès aux données publiques pour les chercheurs indépendants, pourtant essentielles pour analyser les risques liés à la désinformation, aux contenus haineux ou aux manipulations en ligne.

X dispose désormais de plusieurs semaines pour répondre officiellement à la décision européenne et présenter un plan d’actions correctives. En cas de non-respect, de nouvelles sanctions financières pourraient suivre.