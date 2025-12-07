iPhone, iPad & MacBook low-cost : sortie prévue début 2026 selon un nouveau rapport

Apple préparerait une vague de nouveaux modèles d’entrée de gamme pour le début de l’année prochaine, avec un tout nouveau MacBook abordable comme ajout le plus notable à la gamme.

Un nouveau MacBook économique avec puce A18 Pro

Selon un rapport de Jeff Pu aperçu par MacRumors, Apple lancerait au printemps un MacBook d’entrée de gamme équipé d’une puce A-series, une première pour un Mac moderne. Le modèle utiliserait la puce A18 Pro, issue des iPhone 16 Pro de 2024, et serait doté d’un écran 13 pouces, avec plusieurs coloris inspirés de l’iPad : argent, bleu, rose et jaune.

Pour atteindre un prix situé entre 699 $ et 899 $, Apple pourrait faire certains compromis comme utiliser un design plus ancien, des composants d’affichage plus simples, 8 Go de mémoire, ou même un seul port USB-C.

iPhone 17e : une nouvelle génération pour la gamme économique

Jeff Pu estime qu’Apple équipera l’iPhone 17e d’une puce A19, d’une caméra 18 mégapixels compatible Center Stage, et du modem Apple C1, tandis que la plupart des autres spécifications resteraient proches de celles de l’iPhone 16e. Certaines rumeurs évoquent aussi un passage de l’encoche à la Dynamic Island.

Un iPad 12e génération mis à jour avec puce A18

Le prochain iPad d’entrée de gamme conserverait le même design, mais Apple prévoirait de l’équiper de la puce A18, permettant pour la première fois à l’iPad low-cost de prendre en charge Apple Intelligence. Une évolution notable pour un appareil grand public souvent destiné aux usages éducatifs et familiaux.

Un cycle de lancement scindé pour les iPhone

Le rapport de Jeff Pu confirme une tendance déjà observée : Apple adopterait un cycle de lancement en deux phases. Dans la seconde moitié de 2026 sortiraient les iPhone 18 Pro ainsi que le premier iPhone pliable. Dans la première moitié de 2027 arriveraient l’iPhone 18, l’iPhone 18e et la deuxième génération d’iPhone Air.

L’iPhone Air 2 devait initialement être lancé en même temps que l’iPhone 18 Pro, mais ses ventes inférieures aux attentes auraient conduit Apple à repousser sa sortie afin de redesigner le produit, peut-être avec un module photo à double capteur.

Apple résisterait à la hausse des prix de la mémoire

Jeff Pu estime qu’Apple restera largement protégée de la hausse du prix de la mémoire DDR jusqu’en 2026, grâce à sa force d’achat et à ses accords d’approvisionnement de longue durée.