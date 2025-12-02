Battlefield 6 : 98 % des parties n’ont pas de tricheurs grâce à la sécurité

Electronic Arts et Battlefield Studios mettent en avant l’efficacité de leur système anti-triche Javelin, intégré à Battlefield 6 et présenté comme l’un des plus performants du moment. Selon eux, 98 % des parties se déroulent désormais sans tricheurs, même si les équipes reconnaissent qu’un travail constant reste nécessaire pour consolider durablement cette protection.

Les résultats actuels reposent largement sur la bêta ouverte, décrite comme « inestimable » par les développeurs. Cette phase de tests a permis d’intercepter plus de 1,2 million de tentatives de triche avant même la sortie officielle du jeu, offrant ainsi une base solide pour renforcer les défenses.

Secure Boot

L’autre facteur majeur est l’adoption massive de Secure Boot sur PC. Cette fonctionnalité, d’abord mal accueillie par une partie des joueurs, a vu son taux d’activation passer de 62,5 % à 92,5 %. Considéré comme le cœur du dispositif de sécurité, il a toutefois pour conséquence d’exclure une minorité de joueurs : 1,5 % d’entre eux restent incapables de lancer le jeu malgré leurs tentatives de dépannage. Ce compromis technique illustre la difficulté d’équilibrer accessibilité et protection renforcée.

En parallèle, EA a mené une véritable offensive contre le marché noir des logiciels illégaux. L’éditeur affirme avoir identifié 190 programmes, matériels, vendeurs ou revendeurs de triches. Parmi eux, 183 — soit 96,3 % — ont été contraints de signaler des dysfonctionnements, des détections répétées, des interruptions prolongées ou même une mise hors ligne totale de leurs outils.

Le nombre cumulé de blocages atteint désormais 2,39 millions, chaque blocage correspondant à une tentative individuelle d’utiliser un logiciel interdit.

Les développeurs admettent que cette lutte restera permanente, mais ils assurent vouloir poursuivre leurs efforts pour maintenir un environnement de jeu équitable. Battlefield 6, qui connaît un succès commercial notable cette année, se vend d’ailleurs mieux que Call of Duty: Black Ops 7, un signe que la qualité de l’expérience en ligne joue un rôle majeur dans son attractivité.