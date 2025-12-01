Nintendo acquiert Bandai Namco Singapore Studios… qui devient Nintendo Studios Singapore

Nintendo poursuit son expansion en Asie avec le rachat intégral de Bandai Namco Singapore Studios, une équipe installée à Singapour qui sera rebaptisée Nintendo Studios Singapore dans les prochains mois.

Cette opération confirme la volonté de la firme de Kyoto de s’appuyer davantage sur des talents internationaux et de diversifier les pôles de développement en dehors du Japon, tout en renforçant ses capacités de production pour les années à venir.

Tekken 8, Splatoon 3…

Le studio racheté s’est forgé une solide réputation dans le développement technique et l’optimisation de jeux majeurs, ayant contribué à des titres comme SoulCalibur VI, Ace Combat 7, Tekken 7, Tekken 8 ou encore Splatoon 3. Cette expertise variée constitue un atout de poids pour Nintendo, qui pourrait s’appuyer sur cette nouvelle équipe pour accélérer ses projets ou pour étendre sa présence sur des plateformes complémentaires, qu’il s’agisse du mobile, du cloud ou de marchés spécifiques en Asie.

Selon les termes annoncés, la majorité des employés conserveront leurs postes et Nintendo prévoit de maintenir une forme d’autonomie opérationnelle afin de ne pas perturber les processus internes du studio.

Les équipes auront toutefois accès aux outils propriétaires de Nintendo, ce qui leur permettra d’intégrer plus efficacement les standards techniques et créatifs de l’entreprise japonaise. Cette combinaison entre l’héritage technique de Bandai Namco Singapore Studios et les licences emblématiques de Nintendo ouvre la voie à une collaboration potentiellement très fructueuse.

L’objectif semble clairement d’enrichir la capacité de production globale, de fluidifier les cycles de développement et peut-être de préparer de futurs projets plus ambitieux ou plus transversaux, même si Nintendo n’a pour l’instant donné aucun détail sur les jeux qui bénéficieront en priorité du savoir-faire de cette nouvelle antenne.