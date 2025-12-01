Nano Banana Pro : Google restreint l’accès gratuit à son IA à cause d’une trop forte demande

Le modèle d’image Nano Banana Pro rencontre un tel succès que Google a décidé d’en réduire l’accès pour les utilisateurs gratuits. La firme limite désormais la génération à deux visuels par jour, contre trois jusqu’à présent. Dans une note d’assistance, l’entreprise justifie ce changement en expliquant que « la génération et l’édition d’images sont très demandées » et que ces limitations, « qui peuvent évoluer fréquemment », sont réinitialisées quotidiennement. Cette décision illustre la pression croissante qui pèse sur les infrastructures de Google depuis l’arrivée de ses nouveaux modèles.

Les restrictions ne concernent pas seulement Nano Banana Pro. L’accès à Gemini 3 Pro devient également plus serré pour les comptes non payants, désormais qualifiés d’« accès basique — les limites quotidiennes peuvent évoluer ».

Cinq requêtes par jour

Lors de son lancement le 18 novembre, Gemini 3 Pro offrait cinq requêtes par jour aux utilisateurs gratuits, un niveau similaire à celui imposé à Gemini 2.5 Pro. Avec la popularité fulgurante des nouveaux outils et l’augmentation traditionnelle du trafic en période de fêtes, Google ajuste ses quotas pour maintenir la stabilité de ses services.

En revanche, les abonnés aux formules Google AI Pro et AI Ultra ne sont pas concernés : ils conservent leurs limites de 100 et 500 requêtes quotidiennes. Ces formules deviennent d’autant plus attractives que les restrictions se durcissent pour les comptes gratuits, ce qui renforce implicitement l’incitation à basculer vers une offre payante.

Le phénomène est loin d’être isolé dans le secteur. OpenAI, lors du lancement de sa propre génération d’images intégrée à ChatGPT, avait dû retarder l’accès libre face à une affluence inattendue avant d’élargir progressivement la disponibilité du service. Reste à savoir si Google choisira une approche similaire et assouplira ses limites une fois la charge de ses serveurs revenue à un niveau plus soutenable.