GTA 6 : un faux gameplay généré par IA piège les joueurs

Une vidéo prétendant montrer du gameplay inédit de Grand Theft Auto VI (GTA 6) a récemment suscité un véritable engouement sur le Web, accumulant plus de 8 millions de vues en 24 heures. Ce qui semblait être une fuite majeure s’est révélé être une création générée par intelligence artificielle, illustrant la difficulté croissante pour les internautes de distinguer le vrai du faux en 2025.

La publication virale, diffusée par le compte Zap Actu GTA6 sur X, affichait un message d’alerte sur une situation « extrêmement sérieuse » et présentait des séquences montrant la protagoniste Lucia déambulant sous la pluie, entourée d’autres personnages. Devant l’ampleur de la viralité et les avertissements de la communauté, la supercherie a été révélée.

Confronté à l’indignation des fans, le créateur a admis à IGN que les vidéos étaient entièrement générées par intelligence artificielle et a expliqué qu’il s’agissait d’une « expérience » pour « observer les réactions des gens et démontrer à quel point il est devenu facile en 2025 de brouiller la frontière entre réalité et contenu généré par l’IA ».

“Enorme blague”

Il insiste sur l’absence de motivation financière, qualifiant son acte d’« énorme blague » destinée à « divertir la communauté » et affirme n’avoir jamais eu de « mauvaises intentions ». Ces excuses peinent toutefois à convaincre les joueurs, frustrés par la manipulation dans un contexte de forte attente autour de GTA 6.

Au-delà de la responsabilité du créateur, l’incident met en lumière les failles des systèmes de modération des plateformes. Les outils de recherche de Google et les résumés générés par IA ont déjà affiché des informations erronées sur le jeu, tandis que YouTube a recommandé de fausses bandes-annonces, envoyant des milliers d’utilisateurs vers ces contenus trompeurs. L’une de ces vidéos générées par IA, supposée être l’ultime trailer, a atteint 600 000 vues mais récolté 18 000 votes « Je n’aime pas ». La communauté de GTA 6 reste très critique, se déclarant frustrée et trompée, même si le créateur a renommé son compte et supprimé certaines publications. La sortie officielle du jeu est prévue le 19 novembre 2026, après deux reports successifs.