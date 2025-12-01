Cloud : Google abandonne sa plainte contre Microsoft en Europe

Google a annoncé le retrait de sa plainte antitrust déposée l’an dernier contre Microsoft auprès de la Commission européenne. La plainte visait à dénoncer les pratiques de verrouillage du marché par Azure, susceptibles d’enfermer les clients dans l’écosystème de Microsoft au détriment de la concurrence. Selon Google, ce retrait ne traduit pas un changement de position sur le fond, mais résulte d’un contexte réglementaire désormais plus favorable.

Giorgia Abeltino, responsable des affaires publiques de Google Cloud Europe, explique : « Nous retirons cette plainte à la lumière de l’annonce récente selon laquelle la Commission européenne évaluera les pratiques problématiques affectant le secteur du cloud dans un processus distinct ». Google affirme toutefois qu’il continuera à défendre « le choix et l’ouverture » auprès des décideurs politiques.

Dominé par trois géants

Le marché du cloud en Europe est dominé par trois géants américains : Amazon Web Services (AWS) détient 30 % des parts, Microsoft Azure 20 % et Google Cloud 13 %. Dans ce contexte, la Commission européenne a ouvert plusieurs enquêtes visant spécifiquement Microsoft et Amazon. L’objectif est de déterminer si Azure et AWS doivent être qualifiés de contrôleurs d’accès (« gatekeepers ») au sens du Digital Markets Act (DMA) et si ces services constituent des points de passage incontournables pour les entreprises et les consommateurs.

Ces procédures interviennent même si les deux services n’atteignent pas officiellement les seuils quantitatifs habituels du DMA. Si l’enquête conclut à leur désignation comme gatekeepers, Microsoft et Amazon devront se conformer à une liste contraignante d’obligations et d’interdictions pour garantir un marché plus ouvert.

Une troisième enquête parallèle vise à évaluer si le cadre actuel du DMA est réellement efficace pour encadrer les pratiques limitant la compétitivité ou jugées déloyales dans le secteur du cloud, laissant entrevoir une possible révision des règles européennes pour les services numériques. Cette démarche pourrait redéfinir la régulation du cloud et la concurrence en Europe dans les années à venir.