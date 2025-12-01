ChatGPT va afficher des publicités

ChatGPT, longtemps exempt de toute forme de publicité, s’apprête à changer de modèle. OpenAI teste désormais l’intégration d’annonces au sein même de son chatbot, une évolution majeure qui pourrait rebattre les cartes face aux géants du Web, en particulier Google.

L’utilisateur Tibor Blaho a repéré dans la version bêta Android de l’application plusieurs références explicites à un futur système publicitaire : « ads feature », « search ad », « search ads carousel » ou encore « bazaar content ». Ces mentions laissent penser qu’OpenAI explore un format inspiré des moteurs de recherche, avec des publicités intégrées aux réponses liées aux requêtes.

Limitée à la recherche

Si la présence de ces éléments semble pour l’instant limitée à la recherche, rien ne garantit que le dispositif ne s’étendra pas à d’autres usages, tant l’enjeu économique est considérable. Jusqu’à présent, aucune publicité n’apparaissait dans ChatGPT, quel que soit le niveau d’abonnement.

L’arrivée de la publicité sur un chatbot d’IA pourrait entraîner un bouleversement bien plus profond qu’un simple changement d’interface. Contrairement à une recherche classique, les interactions avec ChatGPT révèlent une partie précise du contexte, des intentions et même des besoins personnels de l’utilisateur. Ce niveau d’information donne à OpenAI un potentiel de ciblage largement supérieur à ce que propose Google aujourd’hui.

Là où le moteur de recherche se contente d’inférer des intentions à partir d’un mot clé, le chatbot collecte un échange continu qui pourrait permettre de proposer des recommandations « hyper-personnalisées », directement alignées sur les désirs exprimés ou suggérés par l’utilisateur. OpenAI possède ainsi une base de données conversationnelle inédite et un accès privilégié aux intentions d’achat.

ChatGPT Android app 1.2025.329 beta includes new references to an "ads feature" with "bazaar content", "search ad" and "search ads carousel" pic.twitter.com/BdHOJIQHmA — Tibor Blaho (@btibor91) November 29, 2025

Cette stratégie s’inscrit dans une croissance spectaculaire : ChatGPT revendique désormais environ 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires, contre 100 millions en novembre 2023 puis 300 millions fin 2024. Le seuil des 700 millions avait été franchi seulement deux mois avant celui des 800 millions, montrant à quel point l’audience explose.