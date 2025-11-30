L’iPhone Pocket est désormais sold out dans le monde entier

Apple a collaboré récemment avec la marque de mode japonaise ISSEY MIYAKE pour créer l’iPhone Pocket, un accessoire tricoté en édition limitée conçu pour transporter un iPhone. Aujourd’hui, le produit est entièrement sold out dans tous les pays où il a été commercialisé.

Disponibilité initiale et rupture rapide des stocks

L’iPhone Pocket a été mis en vente sur la boutique en ligne d’Apple à partir du vendredi 14 novembre, dans plusieurs pays : États-Unis, France, Chine, Italie, Japon, Singapour, Corée du Sud et Royaume-Uni.

La rupture a d’abord été très rapide aux États-Unis, puis progressivement les coloris et tailles restants se sont écoulés dans d’autres régions, notamment en South Korea, qui proposait encore quelques variantes jusqu’aux derniers jours.

Tailles et coloris proposés

L’accessoire était décliné en deux longueurs (format court et format long) et plusieurs couleurs :

Format court : citron, mandarine, violet, rose, paon, saphir, cannelle et noir.

Format long : saphir, cannelle et noir.

En France, le tarif oscillait entre 159,95 euros et 249,95 euros, selon la configuration.

Une conception 3D tricotée unique

Voici la description officielle fournie par Apple :

« Réalisé au Japon, l’iPhone Pocket repose sur une construction 3D tricotée innovante, résultat de la recherche et du développement menés par ISSEY MIYAKE. Le design s’inspire du concept d’une simple pièce de tissu et réinterprète l’utilité du quotidien à travers l’iconique savoir-faire plissé de la marque. Le développement du produit s’est fait en collaboration étroite avec l’Apple Design Studio, qui a accompagné les choix de production et de design tout au long du processus ».

Polyvalence et usage

L’iPhone Pocket a été imaginé pour être stretch et adaptable. Il peut entièrement envelopper un iPhone, mais aussi s’étirer pour laisser entrevoir l’écran ou accueillir d’autres petits objets.

Côté port, l’accessoire peut être :

tenu à la main,

attaché à un sac,

ou porté sur soi, comme une pochette textile signée mode et tech.

Un retour éventuel en stock ? Une grande incertitude

L’iPhone Pocket étant un produit en édition extrêmement limitée, aucune information fiable n’indique s’il y aura un réassort futur.

Même si Apple continue d’optimiser et de diversifier les accessoires de ses iPhone chaque année, il est improbable qu’un retour en stock soit programmé à ce stade, mais Apple n’a pas encore confirmé l’arrêt définitif de la production de ce produit collector.