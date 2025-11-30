iPhone 18 Pro : dix raisons de l’attendre l’année prochaine

Apple planifie le développement des modèles iPhone plusieurs années à l’avance et travaille en continu avec ses fournisseurs sur plusieurs générations en parallèle. C’est pour cela que des rumeurs émergent souvent des mois avant le lancement. La série iPhone 18 ne fait pas exception : plusieurs informations crédibles permettent déjà d’anticiper les évolutions de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max.

Apple prévoirait un changement majeur dans son cycle de sortie à partir de 2026, avec un déploiement en deux vagues. Les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et un modèle pliable appelé iPhone Fold seraient lancés en septembre 2026, tandis que l’iPhone 18 et l’iPhone 18e arriveraient plus tard, au printemps 2027.

Un design inspiré de l’iPhone 17 Pro

Les rumeurs suggèrent que la gamme iPhone 18 Pro reprendrait largement les codes des modèles iPhone 17 Pro. Le module photo arrière conserverait son plateau surélevé intégrant trois objectifs disposés en triangle, sans refonte visuelle notable.

Les tailles d’écrans resteraient identiques, avec 6,3 pouces sur l’iPhone 18 Pro et 6,9 pouces sur l’iPhone 18 Pro Max, des formats introduits dès la série iPhone 16 Pro et reconduits depuis.

Apple travaillerait sur une finition arrière plus homogène, pouvant abandonner l’aspect bicolore du dos des iPhone 17 Pro. Un nouveau procédé de remplacement du verre arrière viserait à réduire la différence de couleur entre le verre Ceramic Shield 2 et le cadre en aluminium, pour un rendu plus unifié et harmonieux.

Un châssis légèrement plus épais, pour une meilleure autonomie ?

Selon certaines sources, l’iPhone 18 Pro Max serait très légèrement plus épais que l’iPhone 17 Pro Max, atteignant un poids d’environ 243 grammes, soit 3 grammes de plus que l’iPhone 14 Pro Max qui reste, à ce jour, le plus lourd jamais produit par Apple.

L’explication la plus probable de cet embonpoint serait l’intégration d’une batterie de plus grande capacité, afin d’offrir une autonomie améliorée sans autre modification majeure du design.

La Dynamic Island se fait plus discrète

La question de l’intégration de Face ID sous l’écran divise toujours les observateurs. Si cette technologie voyait le jour, le système de caméra et de capteurs TrueDepth pourrait être dissimulé sous la dalle, permettant de supprimer complètement la Dynamic Island actuelle.

Le journaliste Wayne Ma, dans le média The Information, affirme qu’Apple viserait un écran sans Dynamic Island, remplacé par une caméra poinçonnée en haut à gauche.

Cependant, l’analyste Ross Young et le journaliste Mark Gurman estiment qu’Apple conserverait une Dynamic Island plus fine, mais toujours présente, tout en testant une miniaturisation de la caméra frontale et des capteurs associés.

Le leaker Instant Digital, aussi relayé par Weibo, avance qu’en 2026, la Dynamic Island serait uniquement réduite, sans arrivée de Face ID totalement sous l’écran pour l’instant.

La puce A20 Pro gravée en 2 nm pour un bond de performances

Les modèles iPhone 18 Pro embarqueraient la nouvelle puce A20, gravée selon un procédé 2 nm fourni par le fondeur TSMC. Ce changement de finesse de gravure permettrait d’obtenir une densité de transistors plus élevée, pour des performances supérieures et une meilleure efficacité énergétique.

La génération A20 offrirait environ 15 % de rapidité en plus et près de 30 % d’efficacité énergétique supplémentaire par rapport à la série A19 utilisée sur les iPhone 17.

Grâce à la technologie de packaging multi-puces WMCM, au moins une partie de la production pourrait intégrer la mémoire RAM directement sur la même galette que le CPU, le GPU et le Neural Engine (au lieu d’être positionnée à côté et reliée via un interposer en silicium). Cela devrait se traduire par :

(1) de meilleures performances globales,

(2) des tâches plus rapides avec Apple Intelligence,

(3) une autonomie prolongée grâce à la meilleure maîtrise de la consommation énergétique.

Apple poursuit sa transition vers son modem 5G maison C2

Selon l’analyste de la supply chain Jeff Pu relayé par plusieurs fuites, Apple intégrerait son modem 5G de nouvelle génération : le C2 dans les modèles iPhone 18 Pro.

Ce modem succéderait au C1 introduit avec l’iPhone 16e (premier modem cellulaire conçu par Apple) et au C1X présent dans l’iPhone Air, qu’Apple annonce jusqu’à deux fois plus rapide que le C1.

Les améliorations attendues du modem C2 seraient significatives, avec : débits cellulaires plus élevés, meilleure efficacité énergétique, et surtout le support du mmWave 5G aux États-Unis, absent des modems précédents C1 et C1X.

La 5G par satellite

Le modem C2 apporterait aussi la compatibilité avec les réseaux 5G non-terrestres, permettant à terme une vraie connexion internet par satellite 5G (et pas seulement l’envoi de messages d’urgence).

Cette évolution s’inscrit dans une stratégie claire d’Apple : réduire progressivement sa dépendance à Qualcomm, aujourd’hui fournisseur principal des modems 5G des autres modèles iPhone.

Un nouveau capteur photo qui pourrait marquer un tournant

Un capteur d’image empilé à 3 couches serait en développement chez Samsung, selon le compte source Jukanlosreve. Le capteur, baptisé PD-TR-Logic, intégrerait trois niveaux de circuits pour :

(1) une caméra plus réactive,

(2) un bruit numérique réduit,

(3) une plage dynamique plus élevée, offrant ainsi potentiellement de meilleures photos dans toutes les conditions d’éclairage.

Depuis des années, Apple s’appuie exclusivement sur Sony pour ses capteurs photo principaux. L’arrivée de Samsung como fournisseur marquerait un changement majeur dans la chaîne d’approvisionnement photo de l’iPhone en 2026.

Un objectif principal à ouverture variable pour un contrôle photo inédit sur iPhone

Le leaker Digital Chat Station sur Weibo affirme qu’Apple intégrerait un objectif principal à ouverture variable sur la caméra arrière Fusion 48 mégapixels des deux modèles iPhone 18 Pro.

Actuellement, les modèles comme l’iPhone 15 Pro, l’iPhone 16 Pro et le 17 Pro utilisent une ouverture fixe à ƒ/1.78. Passer à une ouverture variable permettrait aux utilisateurs d’ajuster physiquement le diaphragme, comme sur un appareil DSLR, offrant :

(1) un meilleur contrôle de la profondeur de champ,

(2) un sujet plus net ou un flou d’arrière-plan plus doux, selon les scènes,

(3) une optimisation de la lumière entrante pour les prises de vue de nuit ou en scène très lumineuse.

L’analyste Ming-Chi Kuo indiquait dès novembre 2024 qu’Apple équiperait bien la génération iPhone 18 Pro de cette technologie.

Un bouton Camera Control revu pour réduire les coûts de SAV

Sur les iPhone 17, le bouton Camera Control combine une détection tactile capacitive et une détection de pression, le tout sous une surface en cristal de saphir.

D’après le leaker Instant Digital sur Weibo, Apple supprimerait la couche capacitive pour ne conserver que la détection de pression, non pas pour retirer des fonctionnalités, mais pour :

(1) baisser fortement les coûts de production,

(2) limiter les réparations coûteuses après-vente (SAV), aujourd’hui nombreuses et onéreuses à cause de la complexité du composant actuel.

De nouvelles couleurs audacieuses, dont un marron inédit

Apple testerait trois nouvelles couleurs pour 2026 : bordeaux, marron franc, et violet profond. Selon les mêmes sources, ce serait :

(1) la première teinte bordeaux sur un modèle Pro, hors anciens rouges clairs des générations non-Pro,

(2) le tout premier iPhone dans un coloris marron véritable dans l’histoire d’Apple,

(3) un possible retour du violet profond, déjà vu sur iPhone 14 Pro et Pro Max dans une variante “Deep Purple”.

Apple n’a jamais proposé de iPhones en marron franc auparavant, ce qui pourrait attirer celles et ceux qui attendent un renouvellement esthétique distinctif sur la gamme professionnelle.