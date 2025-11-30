ChatGPT : les discussions de groupe désormais disponibles partout dans le monde

OpenAI a annoncé le déploiement mondial des discussions de groupe dans ChatGPT, une fonctionnalité qui permet à plusieurs utilisateurs de collaborer avec l’IA dans une même conversation partagée. Après une phase de test restreinte lancée la semaine dernière auprès d’un petit nombre d’utilisateurs, les retours positifs ont poussé l’entreprise à élargir l’accès à cette nouveauté.

Un espace collaboratif dédié

Avec les discussions de groupe, les utilisateurs de ChatGPT peuvent créer un espace d’échange partagé et y inviter des amis, des membres de la famille ou des collègues. Ces conversations sont séparées des discussions privées, et Apple a confirmé que la mémoire personnelle ChatGPT du créateur n’est jamais partagée avec les participants du groupe.

Selon OpenAI, ces discussions peuvent être particulièrement utiles pour de nombreux cas collaboratifs, comme : planifier un weekend entre amis, concevoir un jardin, trouver un restaurant adapté à tous, trancher un débat ou organiser un projet scolaire ou professionnel.

Recherche et échanges enrichis

Les groupes peuvent également servir pour les recherches liées à l’école ou au travail, en y intégrant des articles partagés, des notes collaboratives et des questions communes, afin de centraliser l’exploration d’un sujet ou d’un projet en équipe.

Comment créer une discussion de groupe ?

Pour créer une discussion de groupe, il suffit d’appuyer sur l’icône “personnes” en haut à droite dans n’importe quel chat nouveau ou existant. L’ajout de participants s’effectue ensuite via un lien à partager, et toute personne disposant du lien peut à son tour inviter de nouveaux membres, dans la limite de 20 participants maximum.

Les discussions de groupe apparaissent dans une section clairement identifiée dans la barre latérale, séparée des conversations personnelles, pour un repérage rapide et organisé.

De nouveaux comportements sociaux pour l’IA

Selon les déclarations d’OpenAI, ChatGPT a appris de nouveaux comportements sociaux adaptés aux discussions de groupe. Il suit naturellement le fil de la conversation, choisit de répondre ou de rester silencieux selon le contexte, et peut être mentionné (@ChatGPT) dans un message pour déclencher une réponse explicite.

ChatGPT peut aussi réagir aux messages avec des emojis, et même ajouter des réactions emoji à certains échanges, pour rendre l’expérience plus vivante. Il dispose également de la capacité de répondre avec un emoji, ou de réagir à un message à l’aide d’émoticônes, si cela s’avère pertinent.

Disponibilité et accès

Les discussions de groupe sont accessibles à tous les utilisateurs connectés à un compte ChatGPT, sur les plans Gratuit, Go, Plus et Pro, y compris sur les appareils Apple comme l’iPhone, l’iPad et Apple Watch.

Apple intégrera cette fonctionnalité sur iOS et Android dès les prochaines mises à jour de ses applications mobiles, sans restriction liée à un abonnement payant.

Enfin, OpenAI précise : « Nous continuerons d’affiner la fonctionnalité à mesure que davantage d’utilisateurs l’adoptent », une promesse qui laisse entrevoir d’autres évolutions prochaines.