Steam Machine : Valve avoue préparer une console au prix du marché PC

L’annonce de la future Steam Machine par Valve a immédiatement suscité l’intérêt du secteur du jeu vidéo, mais une interrogation demeurait : à quel prix cette machine hybride, pensée entre la console et le PC, sera-t-elle réellement commercialisée ?

Dans une interview accordée au podcast Friends Per Second, Pierre-Loup Griffais, cadre de Valve, a finalement livré un premier élément de réponse. Il confirme que la Steam Machine ne sera pas vendue à perte, contrairement à la stratégie classique des constructeurs de consoles. Selon lui, le tarif visé sera « en ligne avec celui d’un PC monté offrant des performances équivalentes ».

Entre 700 et 900 euros ?

À ce stade, tout laisse donc penser que la machine se situera plutôt entre 700 et 900 euros qu’autour de 500 ou 600 euros, une fourchette plus proche des consoles traditionnelles.

Griffais insiste sur le fait que l’objectif est de proposer un produit qui reste « une bonne affaire au regard du niveau de performance », tout en intégrant des éléments difficiles à reproduire sur un PC assemblé soi-même. Il souligne cependant qu’« c’est une période compliquée pour avoir une idée précise du prix », évoquant les variations du marché des composants et laissant entendre que le tarif pourrait évoluer en fonction des configurations retenues au lancement.

Le dirigeant confirme également que Valve réfléchit déjà à une Steam Machine Pro, une version plus puissante destinée aux joueurs les plus exigeants et qui entrerait directement en concurrence avec la future Magnus de Xbox. Pour l’heure, l’entreprise privilégie toutefois un modèle milieu de gamme, présenté comme « un bon compromis entre accessibilité et puissance », afin de toucher un public large sans renoncer à l’efficacité technique.

À travers ce projet, Valve poursuit son ambition d’étendre l’écosystème Steam tout en conservant la flexibilité propre au PC. Reste à déterminer si ce positionnement suffira à s’imposer face à une concurrence particulièrement dynamique dans le domaine du gaming hybride.