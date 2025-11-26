Fnac Darty : l’arrivée du chinois JD.com au capital est examinée par la France

JD.com, géant chinois du commerce en ligne, a officiellement initié les démarches administratives nécessaires à une prise de participation accrue dans Fnac Darty. Le ministère de l’Économie a confirmé à l’AFP que l’entreprise avait déposé une demande d’autorisation préalable il y a quelques jours, conformément à l’exigence formulée par les autorités françaises en septembre afin de mieux encadrer les investissements étrangers jugés sensibles.

Cette procédure est directement liée à une opération en cours en Europe : JD.com finalise le rachat du distributeur allemand Ceconomy pour environ 2,2 milliards d’euros. Ceconomy possède 22 % de Fnac Darty. En absorbant ce groupe, le géant chinois deviendrait automatiquement le deuxième actionnaire du distributeur français, derrière Daniel Kretinsky, qui détient 28 % des parts. L’opération représente une étape importante dans la stratégie d’expansion européenne de JD.com.

Trente jours

Le ministère de l’Économie dispose désormais de trente jours pour juger la recevabilité de la demande, dans le cadre du contrôle des investissements étrangers en France. Si celle-ci est acceptée, l’instruction pourra durer jusqu’à trois mois, Bercy pouvant assortir son accord de conditions particulières. Le gouvernement insiste sur la nécessité d’examiner « avec la plus grande rigueur » cette prise de contrôle potentielle, estimant que les produits culturels vendus par Fnac Darty ne sont « pas des biens comme les autres ».

Le recours au dispositif de contrôle, habituellement réservé aux secteurs liés à la sécurité ou à l’ordre public, illustre la volonté des autorités françaises de protéger ce qu’elles considèrent comme un enjeu de souveraineté culturelle.

Au-delà de l’aspect capitalistique, JD.com multiplie déjà les initiatives sur le marché français. Le groupe a lancé sa propre plateforme en ligne, Joybuy, un site généraliste proposant électronique, alimentation ou prêt-à-porter. Ce déploiement confirme l’ambition du géant chinois de s’implanter durablement dans le paysage commercial français.