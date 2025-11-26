Amazon annonce investir 50 milliards de dollars pour l’IA

Amazon a confirmé un investissement massif destiné à renforcer la position technologique des États-Unis dans un contexte de demande croissante en puissance de calcul liée à l’intelligence artificielle. L’entreprise prévoit de consacrer jusqu’à 50 milliards de dollars à l’expansion de ses infrastructures cloud et IA dédiées au secteur public.

Ce programme, programmé pour démarrer en 2026, repose sur une extension matérielle sans précédent : Amazon Web Services prévoit d’ajouter près de 1,3 gigawatt de capacité, soit l’équivalent énergétique nécessaire pour alimenter environ 750 000 foyers américains.

Eventail de services avancés

Ces ressources seront exclusivement déployées dans les environnements les plus sensibles du groupe, notamment les régions AWS Top Secret, Secret et GovCloud. L’objectif est de bâtir de nouveaux centres de données capables d’accueillir des systèmes de calcul intensif, conçus pour absorber des charges de travail toujours plus lourdes et répondre aux besoins de sécurité les plus élevés. Ce mouvement s’inscrit dans une course déjà engagée, alors que Microsoft et Google injectent eux aussi des dizaines de milliards pour étendre leurs propres infrastructures.

Selon Matt Garman, directeur général d’AWS, cet engagement « transformera fondamentalement la façon dont les agences fédérales exploitent les supercalculateurs ». L’ambition affichée est de supprimer les limitations actuelles pour permettre aux États-Unis de rester en tête dans la transformation portée par l’intelligence artificielle.

Grâce à cette expansion, les quelque 11 000 agences gouvernementales déjà clientes d’AWS accéderont à un éventail de services avancés. Cela inclut Amazon SageMaker pour l’entraînement de modèles complexes ainsi qu’Amazon Bedrock pour déployer des agents et des systèmes IA opérationnels. Ces outils s’appuieront sur des modèles de dernière génération tels qu’Amazon Nova ou Claude d’Anthropic, et seront dédiés à des missions stratégiques comme la cybersécurité avancée, l’analyse de données sensibles ou encore l’accélération de programmes scientifiques, notamment dans le domaine médical.