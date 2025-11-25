X lance son service de messagerie chiffrée « Chat »

X déploie Chat, un nouveau service de messagerie chiffrée de bout en bout, destiné à remplacer son système actuel de messages privés.

Un déploiement en cours sur iOS

Chat arrive progressivement dans l’app X sur iOS. Le service apporte plusieurs fonctionnalités attendues, comme :

la prise en charge des appels audio et vidéo,

les messages éphémères,

le partage de fichiers,

la possibilité d’éditer ou de supprimer des messages déjà envoyés.

Les anciens messages sont automatiquement transférés depuis l’ancien système de DM. Les utilisateurs peuvent aussi bloquer les captures d’écran et recevoir une notification en cas de tentative.

Un chiffrement encore incomplet

Même si Chat repose sur un chiffrement E2EE, les métadonnées ne sont pas chiffrées. Cela inclut des informations sur l’expéditeur et le destinataire.

X précise également que son système ne protège pas encore contre les attaques de type man-in-the-middle. Cela signifie qu’une conversation chiffrée pourrait théoriquement être interceptée sans que les participants en soient informés. Un employé interne ou X lui-même (sous contrainte légale) pourrait donc accéder aux échanges sans déclencher d’alerte.

L’entreprise assure toutefois travailler sur des outils permettant aux utilisateurs de vérifier l’intégrité de leurs conversations chiffrées.

De nouvelles fonctions en préparation

X avait déjà présenté ses futurs outils de messagerie ces derniers mois, avec une première version de la messagerie chiffrée lancée puis suspendue en mai.

Une fonction d’envoi de mémos vocaux est actuellement en développement, et une version Android de Chat devrait arriver prochainement.