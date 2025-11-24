Nvidia rejette l’idée d’une bulle IA et publie des résultats dépassant les attentes

Nvidia confirme sa position de baromètre incontournable de l’industrie tech et de l’intelligence artificielle avec des résultats financiers pour le troisième trimestre fiscal largement supérieurs aux attentes. Le fabricant de puces affiche un chiffre d’affaires record de 57,01 milliards de dollars, en hausse de 62 % sur un an, et un bénéfice net de près de 31,91 milliards de dollars, soit +65 %. Ces performances ont immédiatement propulsé le cours de l’action de 5 % lors des échanges post-séance.

Le moteur de cette croissance reste la division data centers, dont les ventes ont atteint 51,2 milliards de dollars (+66 %), largement portées par les GPU et les premières livraisons des puces GB300. Colette Kress, directrice financière, souligne que le best-seller actuel est la famille Blackwell Ultra, seconde génération de puces Blackwell.

Craintes balayées

Face aux inquiétudes d’une bulle IA, Jensen Huang, PDG de Nvidia, balaie les craintes : « On a beaucoup parlé d’une bulle IA. De notre point de vue, nous voyons quelque chose de très différent. » La demande est telle que les GPU pour le cloud sont en rupture de stock, et l’entreprise a déjà sécurisé 500 milliards de dollars de commandes cumulées pour 2025 et 2026.

Outre l’IA, les segments historiques restent solides. Les jeux vidéo génèrent 4,3 milliards de dollars de revenus (+30 %) grâce aux cartes graphiques, tandis que le secteur automobile et robotique progresse de 32 % à 592 millions de dollars.

Pour le trimestre en cours, Nvidia anticipe un chiffre d’affaires proche de 65 milliards de dollars, confirmant l’appétit insatiable pour ses puces IA. Ces résultats interviennent dans un contexte où les géants de la tech, dont Microsoft, Amazon, Meta et Alphabet, ont tous revu à la hausse leurs prévisions d’investissements, devant injecter collectivement plus de 380 milliards de dollars cette année dans leurs infrastructures IA. Nvidia apparaît ainsi non seulement comme un leader technologique, mais aussi comme un acteur stratégique dont la croissance illustre la vitalité et la durabilité du marché des puces pour l’intelligence artificielle.