Le Mode IA de Google affiche désormais des publicités

C’est désormais officiel : Google commence à intégrer des publicités dans son Mode IA, l’interface de recherche nouvelle génération propulsée par Gemini. Jusqu’à présent préservé de toute monétisation, cet espace expérimental rejoint le modèle économique classique du géant du web, marquant la fin de sa phase sans publicité et le début d’une version officiellement monétisée.

Contrairement à la recherche traditionnelle, où les annonces sponsorisées apparaissent souvent en haut de page, Google adopte ici une approche plus prudente. Pour le moment, les publicités sont reléguées en bas des résultats, après la réponse générée par l’intelligence artificielle.

Intégrées au cœur des réponses

Les cartes de liens organiques, représentant les sources fiables, ont été repositionnées : elles ne sont plus cantonnées sur le côté, mais intégrées au cœur de la réponse de Gemini, au-dessus des annonces payantes. Cette organisation garantit que l’information principale reste visible avant toute publicité.

Une différence importante persiste par rapport au moteur classique : si Google a récemment facilité le masquage des publicités sur la recherche traditionnelle, aucune option similaire n’est disponible dans le Mode IA. Les utilisateurs doivent donc pour l’instant subir la présence des annonces sans possibilité de les désactiver.

Le déploiement de ce nouveau format publicitaire est progressif et concerne déjà un nombre limité d’utilisateurs à travers le monde. La France constitue une exception notable : le Mode IA n’y est pas encore accessible, en raison de contraintes réglementaires strictes. Cette situation offre temporairement aux internautes français une protection contre ces nouveaux formats publicitaires, mais elle ne devrait pas durer. Une fois les obstacles légaux levés, Google prévoit d’étendre le Mode IA et ses publicités dans l’Hexagone.

Ce changement traduit une étape majeure dans l’évolution de Google Gemini, qui passe d’un laboratoire expérimental gratuit à un produit pleinement intégré dans le modèle commercial du groupe. Les utilisateurs doivent désormais se préparer à consulter des réponses enrichies par l’IA tout en étant exposés à la publicité, même dans des contextes auparavant exempts de monétisation.