Google dément utiliser vos e-mails sur Gmail pour entraîner son IA

Une rumeur circule depuis quelques jours, affirmant que Google aurait modifié ses conditions d’utilisation pour exploiter les e-mails et pièces jointes de Gmail afin d’entraîner ses modèles d’intelligence artificielle. Face à cette polémique, le géant de la tech a démenti formellement ces allégations et rappelé l’importance de vérifier ses paramètres de confidentialité.

Un porte-parole a précisé à The Verge que les articles diffusés sont trompeurs : « nous n’utilisons pas votre contenu Gmail pour entraîner notre modèle d’IA Gemini » et qu’aucun changement de paramètre n’a été effectué.

Confusion

La confusion provient principalement des fonctionnalités intelligentes, présentes depuis plusieurs années dans Gmail. Ces Smart Features permettent notamment la correction orthographique, le suivi automatique des colis ou l’ajout de vols à votre agenda, et nécessitent effectivement une analyse algorithmique des messages.

Google insiste toutefois sur la distinction : l’utilisation de ces données par Workspace sert uniquement à personnaliser l’expérience locale de l’utilisateur et ne signifie pas qu’elles sont intégrées aux modèles globaux d’IA générative.

Malgré ces garanties, certains utilisateurs ont remarqué une réactivation automatique de ces fonctionnalités alors qu’elles avaient été désactivées. Depuis janvier, Google a d’ailleurs séparé les réglages pour que la personnalisation de Workspace soit distincte de celle d’autres services, comme Google Maps ou Google Wallet.

Pour ceux qui s’inquiètent de la confidentialité, il est toujours possible de désactiver complètement ces options, au prix d’une expérience Gmail moins riche : plus de correction automatique, plus de tri intelligent, ni de recommandations. Selon Google, laisser ces fonctionnalités actives ne transforme pas votre correspondance privée en données pour Gemini. Néanmoins, la réputation de l’entreprise en matière de protection de la vie privée reste un sujet sensible, ce qui explique en partie les inquiétudes persistantes des internautes.