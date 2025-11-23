L’iPhone pliable pourrait embarquer la plus grande batterie jamais vue sur un iPhone

Apple devrait lancer son premier iPhone pliable l’année prochaine. Si de nombreuses rumeurs évoquent déjà son design et son ensemble photo, la question de l’autonomie reste au cœur des interrogations, surtout depuis qu’Apple met fortement l’accent sur la finesse de ses appareils.

Une batterie géante en test chez Apple

Selon yeux1122 sur le blog coréen Naver, Apple testerait une batterie comprise entre 5 400 et 5 800 mAh, ce qui en ferait la plus grande capacité jamais intégrée dans un iPhone. À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max embarque une batterie de 5 088 mAh.

Face aux concurrents déjà présents sur le marché, un tel choix placerait Apple en position de force. Le Google Pixel 10 Pro Fold utilise une batterie de 5 015 mAh, tandis que le Samsung Galaxy Z Fold 7 se limite à 4 400 mAh. Une batterie proche de 5 800 mAh offrirait donc vraisemblablement une autonomie supérieure.

L’autonomie comme priorité stratégique

Un rapport publié en mars par la même source affirmait qu’Apple travaillait intensivement sur l’efficacité énergétique, tout en réduisant l’épaisseur de composants clés du futur pliable. La durée de vie de la batterie serait une priorité centrale.

L’analyste Ming-Chi Kuo a de son côté indiqué que l’appareil utiliserait des cellules de batterie haute densité, permettant d’augmenter l’autonomie sans augmenter excessivement le volume interne.

Le billet publié aujourd’hui affirme qu’Apple pourrait retenir une capacité située dans la partie haute de la fourchette, comme cela aurait été le cas pour l’iPhone Air. Bien que la source liée à la chaîne d’approvisionnement ait déjà partagé des informations fiables, elle n’est pas infaillible, ce qui invite à la prudence.

Les caractéristiques attendues du premier iPhone pliable

Plusieurs sources convergent sur les spécifications clés :

Écran principal de 7,8 pouces une fois déplié

une fois déplié Écran de couverture de 5,5 pouces

Touch ID dans le bouton latéral plutôt que Face ID, comme sur l’iPad Air et l’iPad mini

plutôt que Face ID, comme sur l’iPad Air et l’iPad mini Quatre caméras : une caméra avant, une caméra interne (probablement sous l’écran) et deux caméras arrière

: une caméra avant, une caméra interne (probablement sous l’écran) et deux caméras arrière Modem C2 de seconde génération pour la connectivité cellulaire

pour la connectivité cellulaire Aucun emplacement SIM physique

Selon Mark Gurman de Bloomberg, sauf contretemps, l’iPhone pliable devrait être lancé en même temps que les iPhone 18 Pro, à l’automne 2026.