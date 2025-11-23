iPhone 18 Pro Max : son design plus épais pourrait en faire l’iPhone le plus lourd

Les changements matériels prévus par Apple pour l’iPhone 18 Pro Max pourraient en faire l’iPhone le plus lourd jamais conçu, selon un leaker chinois.

Un design plus épais qui alourdit l’appareil

Apple ne devrait pas modifier la taille d’écran de l’iPhone 18 Pro Max, qui resterait à 6,9 pouces, comme l’actuel modèle.

Cependant, d’après Instant Digital sur Weibo, le châssis serait légèrement plus épais, portant le poids total à plus de 240 grammes.

Dans un second message, le leaker précise un écart d’environ 10 grammes par rapport à l’iPhone 17 Pro Max. Cela placerait donc l’iPhone 18 Pro Max autour de 243 grammes, ce qui dépasserait le record actuel détenu par l’iPhone 14 Pro Max à 240 grammes.

Une évolution qui reflète les choix d’Apple

Apple avait allégé les iPhone 15 Pro et 16 Pro en passant à un châssis en titane.

Mais pour l’iPhone 17 Pro, le retour à l’aluminium et des ajustements internes ont de nouveau fait grimper le poids, atteignant 233 grammes.

Toujours selon Instant Digital, Apple aurait compris que rendre les iPhone plus fins et plus légers ne séduit pas forcément si cela implique des compromis sur la batterie ou certaines fonctionnalités.

Quelles raisons derrière ce gain de poids ?

Le leaker n’indique pas précisément pourquoi l’iPhone 18 Pro Max serait plus épais, mais plusieurs pistes se dessinent :

Une batterie plus grande

C’est le scénario le plus probable, alors qu’Apple cherche régulièrement à améliorer l’autonomie.

Une chambre à vapeur en acier inoxydable

Apple adopterait un nouveau système de refroidissement par chambre à vapeur, plus robuste mais potentiellement plus lourd.

De nouvelles technologies photo

Les rumeurs évoquent :

un capteur principal à ouverture variable ,

, un capteur empilé en trois couches développé par Samsung.

L’iPhone 18 Pro pourrait également introduire des modifications dans la Dynamic Island ou dans le système Face ID.

Un leaker parfois fiable

Instant Digital a déjà fourni des informations justes, comme la couleur jaune de l’iPhone 14 ou le bracelet Titanium Milanese Loop de l’Apple Watch Ultra 2, même si toutes ses prédictions n’ont pas été vérifiées.

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max sont attendus à l’automne 2026.