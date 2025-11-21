L’iPhone 18 Pro pourrait abandonner le design bicolore arrière pour un look unifié

Apple pourrait revoir l’apparence arrière de ses iPhone 18 Pro en supprimant le design bicolore présent sur l’iPhone 17 Pro, selon un leaker chinois réputé.

Vers un dos plus homogène

Sur l’iPhone 17 Pro, Apple utilise un insert en verre dédié à la recharge MagSafe. La différence de teinte entre le cadre en aluminium et la zone en Ceramic Shield 2 crée un effet bicolore facilement reconnaissable.

D’après Instant Digital sur Weibo, Apple aurait mis à jour son processus de fabrication du verre arrière pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. L’objectif serait de réduire au maximum l’écart de couleur entre le verre et le cadre, afin d’obtenir un design bien plus uniforme.

Un bruit de couloir qui rejoint un autre détail de design

Cette rumeur rejoint une fuite précédente en provenance de Digital Chat Station. En septembre, le leaker évoquait un Ceramic Shield au design légèrement transparent, tout en affirmant que l’iPhone 18 Pro conserverait dans l’ensemble le style de l’iPhone 17 Pro.

Instant Digital a déjà partagé de bonnes informations dans le passé, comme la couleur jaune de l’iPhone 14 ou le bracelet Titanium Milanese Loop de l’Apple Watch Ultra 2, même si son historique n’est pas parfait.

Ce que l’on sait des iPhone 18 Pro

Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max devraient intégrer la puce A20 Pro gravée en 2 nm par TSMC, ainsi que le modem C2 d’Apple, qui remplacerait enfin les modems Qualcomm.

Les deux modèles sont attendus pour septembre 2026, aux côtés du tout premier iPhone pliable d’Apple.