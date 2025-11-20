Samsung Galaxy XR vs Apple Vision Pro : comparatif complet

Samsung a récemment lancé le Galaxy XR, son tout premier casque de réalité mixte. Le Galaxy XR vient directement concurrencer l’Apple Vision Pro, alors nous en avons acheté un pour voir comment il se compare au casque d’Apple.

Design et confort

En vrai, il est difficile de ne pas remarquer à quel point le Galaxy XR ressemble fortement à l’Apple Vision Pro, mais les possibilités de design restent limitées pour un casque XR qui se fixe sur le visage.

Le Galaxy XR coûte beaucoup moins cher que le Vision Pro, puisqu’il est proposé à 1 799 $ aux États-Unis. Il n’est pas aussi premium, car Samsung utilise des matériaux plus abordables comme le plastique, mais cela le rend beaucoup plus léger. Cette légèreté améliore le confort et offre un meilleur équilibre sur la tête.

Contrairement au Vision Pro, le contour du Galaxy XR ne bloque pas totalement la lumière, ce qui signifie que vous restez partiellement connecté à votre environnement. Le casque intègre deux écrans micro-OLED de bonne qualité, mais le texte n’est pas aussi net que sur le Vision Pro.

Une forte intégration avec Google Gemini

Samsung a collaboré avec Google pour développer le système Android XR, et le Galaxy XR bénéficie d’une intégration profonde avec Google Gemini. Gemini peut utiliser les caméras du casque pour analyser ce que porte l’utilisateur et répondre à des questions sur les objets dans son champ de vision.

La fonction Circle to Search fonctionne aussi sur des objets du monde réel, ce qui peut s’avérer pratique.

Applications et écosystème

Le Galaxy XR étant tout nouveau, ainsi que son système Android XR, le nombre d’applications disponibles reste limité. YouTube, Google Maps, Photos, Netflix et d’autres apps sont préinstallées. Les apps Android peuvent être téléchargées depuis le Play Store, mais elles ne sont pas optimisées pour l’IA.

Le Vision Pro propose davantage d’applications, mais il est disponible depuis plus longtemps.

Interaction et suivi des mouvements

Le suivi des mains et des yeux n’est pas aussi intuitif que sur le Vision Pro, un domaine où Apple reste en avance. Samsung commercialise des contrôleurs optionnels, qui améliorent l’expérience.

Compatibilité ordinateur

Le Vision Pro peut être connecté à un Mac pour servir d’écran virtuel. Le Galaxy XR peut faire de même avec un PC. L’expérience est fonctionnelle, mais moins fluide que la connexion avec un Mac, et nécessite l’installation de plusieurs applications.

Prix, financement et bonus de lancement

Le Galaxy XR est proposé aux US à 1 799,99 $, avec une option de financement sur 24 mois. Les premiers acheteurs reçoivent gratuitement le Explorer Pack, que Samsung valorise à 1 140 $. Il inclut :

12 mois de Google AI Pro

YouTube Premium

Google Play Pass

Adobe Project Pulsar

Calm Premium

Une inscription NBA League Pass

Et d’autres avantages

Samsung vend également une Galaxy XR Travel Case et un Galaxy XR Controller, chacun au prix de 250 $.

Si vous souhaitez découvrir toutes les fonctionnalités du Galaxy XR en action, pensez à regarder notre vidéo de comparaison et dites-nous si cela pourrait être un produit pour vous.