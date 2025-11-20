L’iPhone 16e aurait « échoué », tout comme l’iPhone Air

Un leaker basé en Asie affirme que l’iPhone 16e, le modèle d’entrée de gamme d’Apple, se vend mal, tout comme l’iPhone Air.

Des ventes décevantes pour l’iPhone 16e

Selon le compte Weibo Fixed Focus Digital, l’iPhone 16e ne rencontrerait pas le succès espéré, et la tentative d’Apple de proposer un iPhone abordable aurait « échoué ». Malgré cela, les deux modèles devraient avoir une seconde génération. L’iPhone 17e est ainsi attendu au printemps 2026, tandis que l’iPhone Air 2 devrait arriver plus tard en raison d’un report.

En parallèle, la demande pour la gamme iPhone 17 continue de grimper, avec une augmentation des commandes de production.

L’iPhone 16e, lancé plus tôt cette année, proposait pourtant une fiche technique solide pour 599 dollars : puce A18, écran OLED, modem C1, capteur 48 Mpx et autres fonctionnalités. Jusqu’à présent, très peu d’informations circulaient sur ses performances commerciales.

L’iPhone Air également en difficulté

L’iPhone Air, de son côté, est largement reconnu comme un échec commercial. Toute la production doit s’arrêter d’ici la fin du mois. Apple prévoyait initialement de lancer un iPhone Air de 2e génération en même temps que l’iPhone 18 Pro en septembre 2026, mais The Information rapporte qu’Apple a décidé de repousser ce lancement.

Qu’attendre des prochains modèles ?

L’iPhone 17e devrait adopter la puce A19 et pourrait intégrer la Dynamic Island, une première pour un modèle d’entrée de gamme.

L’iPhone Air 2, quant à lui, serait repensé avec un deuxième appareil photo, une batterie plus grande, et un système de refroidissement par chambre à vapeur. Apple espère visiblement que ces améliorations permettront de relancer l’intérêt autour de cette nouvelle génération.