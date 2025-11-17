Le OnePlus 15 est officialisé en France avec un prix en baisse

OnePlus a lancé à l’international son OnePlus 15, déjà présenté en Chine, et signe avec ce modèle un changement de cap. Le smartphone combine un nouveau design affirmé, une fiche technique très musclée et surtout une politique tarifaire agressive en France, pensée pour perturber le segment haut de gamme. Le premier élément marquant est son apparence entièrement revue.

La marque abandonne le bloc photo circulaire pour un module carré placé sur la gauche, un choix qui évoque clairement les iPhone. Les bords incurvés du OnePlus 13 disparaissent au profit d’un cadre en aluminium aux tranches plates, donnant une silhouette plus sobre et moderne, accentuée par une finition inspirée de la céramique. Le smartphone se décline en trois couleurs : Original Dune, Absolute Black et Mist Purple.

Refroidissement à la pointe

Sur le plan technique, OnePlus signe l’un des premiers appareils équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Pour renforcer ses performances, notamment en jeu, l’entreprise intègre deux puces supplémentaires dédiées à la réactivité tactile et à la stabilité du Wi-Fi, tandis que le refroidissement est assuré par un système « Glacier Cooling System ».

L’ensemble s’appuie sur une dalle AMOLED de 6,78 pouces capable d’adapter son taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, avec un pic à 165 Hz. Selon la configuration choisie, l’utilisateur dispose de 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.1. La batterie atteint 7 300 mAh grâce à deux cellules et profite d’une charge filaire 120 W et sans fil 50 W.

Le bloc photo réunit trois capteurs de 50 mégapixels et une caméra frontale de 32 mégapixels, le tout complété par une connectivité complète (Wi-Fi 7, 5G, NFC, Bluetooth 6.0) et une certification IP69K.

La véritable surprise vient du prix : le modèle d’entrée débute à 979 euros, soit 50 euros de moins que son prédécesseur. OnePlus promet enfin 4 ans de mises à jour Android et 6 ans de mises à jour de sécurité.