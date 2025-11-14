iPhone Air : des ventes si faibles qu’Apple retarderait la prochaine génération

Selon The Information, l’iPhone Air se vend tellement mal qu’Apple a décidé de repousser la sortie de sa prochaine version, initialement prévue pour accompagner l’iPhone 18 Pro à l’automne 2026.

Depuis son lancement en septembre, les signaux d’alerte se multiplient : ventes décevantes, réductions de production, et chaîne d’approvisionnement en retrait. Foxconn aurait déjà démantelé presque toutes ses lignes de production dédiées à l’iPhone Air, n’en conservant qu’une et demie, et l’ensemble devrait être stoppé d’ici la fin du mois. Luxshare, autre fournisseur, a déjà cessé la production fin octobre.

Un design audacieux… mais des compromis trop importants

Apple misait sur le design ultra fin de 5,6 mm, présenté comme la première évolution majeure du design de l’iPhone depuis l’arrivée de Face ID en 2017. Mais pour atteindre une telle finesse, des sacrifices significatifs ont été faits : une batterie plus petite et un appareil photo arrière à un seul objectif.

Problème : le prix, lui, n’a pas été allégé. Affiché à 999 dollars, l’iPhone Air est seulement 100 dollars moins cher que l’iPhone 17 Pro, qui propose pourtant un triple module photo et une autonomie nettement supérieure.

Résultat : les consommateurs ne semblent pas prêts à payer presque le prix d’un modèle Pro pour un produit misant surtout sur l’esthétique.

Apple peine à trouver un quatrième modèle qui fonctionne

Depuis plusieurs années, Apple cherche la bonne formule pour compléter sa gamme :

iPhone mini : échec commercial.

iPhone Plus : ventes insuffisantes.

iPhone Air : nouveau flop.

Aucun de ces formats n’a réussi à s’imposer auprès du grand public.

Vers un nouveau calendrier de lancement

Apple prévoyait déjà un lancement scindé pour la gamme iPhone 18 :

Fin 2026 : iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et premier iPhone pliable.

: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et premier iPhone pliable. Début 2027 : iPhone 18 et iPhone 18e.

Désormais, le prochain iPhone Air pourrait être repoussé au printemps 2027, aux côtés de l’iPhone 18 standard.

Apple revoit sa copie pour la deuxième génération

Apple travaillerait malgré tout sur une seconde génération d’iPhone Air, avec :

un poids encore plus léger,

un système de refroidissement par chambre à vapeur,

une batterie de plus grande capacité.

Mais les faibles performances commerciales du premier modèle pourraient pousser Apple à revoir entièrement son approche.