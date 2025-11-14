iPhone 18 : des caméras frontales de 24 Mpx sur toute la gamme ?

Selon un nouveau rapport de JP Morgan consulté par MacRumors, tous les modèles phares de la future gamme iPhone 18 seraient équipés d’une caméra frontale de 24 Mpx, contre 18 Mpx sur les iPhone 17.

Plusieurs sources avaient évoqué une caméra de 24 Mpx pour les iPhone 17, mais la rumeur ne s’était finalement pas concrétisée. Malgré tout, le passage à 18 Mpx constituait déjà un bond important.

Un ajout de 24 Mpx améliorerait encore la netteté des selfies, le niveau de détail et la précision des portraits. Cela concernerait l’iPhone 18, l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max, l’iPhone Air 2 ainsi que le tout premier iPhone pliable d’Apple.

Le capteur carré d’Apple continue d’évoluer

Apple qualifie la caméra frontale des iPhone 17 de caméra “Center Stage”, avec un capteur carré inédit sur un iPhone. Ce capteur offre un champ de vision plus large et permet de capturer davantage de détails, qu’il s’agisse de selfies en mode portrait ou paysage, même en tenant l’iPhone verticalement.

L’évolution vers 24 Mpx renforcerait encore ces capacités, notamment pour les vidéos et les modes intelligents utilisant Apple Intelligence.

Une caméra sous l’écran pour l’iPhone pliable

Le rapport de JP Morgan confirme aussi que l’iPhone pliable intégrerait une caméra interne de 24 Mpx directement sous l’écran, une première dans l’industrie.

En parallèle, les modèles plus abordables — le deuxième iPhone 17e et le troisième iPhone 18e — resteraient dotés d’un capteur frontal de 12 Mpx.

Un calendrier de lancement revu par Apple

À partir de 2026, Apple adopterait un calendrier en deux temps :

Fin 2026 : lancement de l’iPhone Air 2, de l’iPhone 18 Pro, de l’iPhone 18 Pro Max et du premier iPhone pliable.

: lancement de l’iPhone Air 2, de l’iPhone 18 Pro, de l’iPhone 18 Pro Max et du premier iPhone pliable. Printemps 2027 : lancement de l’iPhone 18 standard et de l’iPhone 18e.

Un changement stratégique visant à mieux segmenter la gamme et lisser la demande au fil de l’année.