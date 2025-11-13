GPT-5.1 : OpenAI annonce son nouveau modèle d’IA pour ChatGPT

OpenAI tente de reconquérir le public après l’accueil mitigé réservé à GPT-5 en dévoilant GPT-5.1, une mise à jour censée rendre ChatGPT plus performant, plus humain et plus personnalisable. L’entreprise cherche à combiner puissance de raisonnement et confort d’usage afin de corriger les limites de son modèle précédent et de renforcer l’expérience utilisateur.

Cette version repose sur une architecture à deux vitesses. Le premier mode, GPT-5.1 Instant, est conçu pour des échanges rapides et fluides. OpenAI le décrit comme « plus chaleureux, plus intelligent et meilleur pour suivre les instructions ».

Raisonnement adaptatif

Grâce à un raisonnement adaptatif, il évalue la difficulté d’une question et ajuste le temps de traitement en conséquence. Pour les tâches plus complexes, le mode GPT-5.1 Thinking prend le relais : il gère dynamiquement la puissance de calcul nécessaire, permettant une meilleure efficacité énergétique et une réponse plus approfondie. Le résultat, selon la firme, est un modèle plus rapide sur les requêtes simples et plus rigoureux sur les problèmes exigeants.

OpenAI mise également sur la personnalisation du ton, un aspect réclamé depuis longtemps par les utilisateurs. Cinq styles de personnalité sont désormais disponibles : Amical, Efficace, Professionnel, Franc et Décalé. À cela s’ajoutent des options fines pour ajuster la chaleur du langage ou la fréquence d’utilisation des emojis, permettant à chacun d’adapter ChatGPT à ses préférences de communication. L’objectif est de rendre les échanges plus naturels, voire plus expressifs, sans compromettre la clarté ni la précision.

Ce lancement a tout d’une opération de reconquête après les critiques essuyées par GPT-5, jugé décevant sur certains points, notamment en mathématiques. Sam Altman, PDG d’OpenAI, avait lui-même admis des problèmes liés au système de sélection de modèle. Pour regagner la confiance de ses utilisateurs, l’entreprise offre même trois mois d’accès comparatif entre GPT-5 et GPT-5.1 aux abonnés payants.

Avec cette mise à jour, OpenAI espère redéfinir la relation homme-machine en combinant puissance, flexibilité et personnalité.