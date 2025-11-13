Google ajoute un bouton “Mode IA” à Chrome pour iPhone et iPad

Google met à jour l’application Chrome pour iPhone et iPad avec un nouveau bouton “Mode IA”, reprenant une fonctionnalité déjà présente dans la version de bureau du navigateur. Ce bouton est placé sous la barre de recherche Google, à côté de l’option Mode navigation privée.

Un accès direct à la recherche intelligente de Gemini

Le Mode IA permet d’accéder plus rapidement à la recherche propulsée par Gemini, le modèle d’intelligence artificielle de Google. D’après la firme, ce mode offre la possibilité de poser des questions plus complexes et en plusieurs étapes, tout en permettant des échanges de suivi pour affiner les réponses.

Une disponibilité progressive

Les utilisateurs de Chrome aux États-Unis verront apparaître le bouton Mode IA dès aujourd’hui sur les applications iPhone, iPad et Android. Google prévoit d’étendre cette fonctionnalité à d’autres pays prochainement, sans encore préciser de calendrier.