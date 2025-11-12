À mesure que l’intelligence artificielle générative progresse, la distinction entre le réel et le virtuel devient de plus en plus difficile à établir.

Une étude menée conjointement par les universités de Swansea et de Lincoln au Royaume-Uni, ainsi que par l’université Ariel en Israël, met en évidence un phénomène inquiétant : même les utilisateurs les plus avertis peinent aujourd’hui à distinguer une photo authentique d’une image générée par IA, y compris lorsqu’il s’agit de visages de célébrités bien connues.

La perception humaine trompée

Les chercheurs ont conduit quatre expériences au cours desquelles des participants devaient reconnaître des portraits réels de personnalités célèbres parmi des images produites par ChatGPT et DALL·E. Les résultats se sont révélés sans équivoque : la majorité des participants n’a pas su repérer les images synthétiques.

Plus surprenant encore, le fait de connaître la célébrité représentée n’a amélioré que marginalement la précision des réponses. Selon le professeur Jeremy Tree, « même lorsqu’un visage est familier, la ressemblance obtenue par les IA est si réaliste que les repères visuels habituels disparaissent ».

Ces conclusions remettent sérieusement en cause l’idée, très répandue sur les réseaux sociaux, selon laquelle les images générées par IA resteraient facilement identifiables à l’œil nu. Dans les faits, la technologie a déjà atteint un niveau de réalisme tel qu’elle trompe la perception humaine au quotidien. Les chercheurs soulignent par ailleurs une évolution majeure : les deepfakes ne concernent plus uniquement des visages inventés, mais désormais des figures publiques bien réelles. Ils redoutent des dérives, notamment la fabrication d’images de célébrités soutenant de fausses causes politiques ou commerciales, et appellent au développement urgent d’outils capables de détecter automatiquement ces contenus artificiels. Car, dans un futur très proche, l’humanité pourrait bien ne plus faire confiance aux images elles-mêmes.