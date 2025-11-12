Anthropic (Claude IA) installe ses bureaux à Paris

Anthropic, la start-up à l’origine du chatbot d’intelligence artificielle Claude, poursuit son expansion mondiale avec l’ouverture de nouveaux bureaux à Paris et à Munich, marquant une étape importante dans sa stratégie européenne.

Cette installation en France intervient presque un an après l’ouverture du siège parisien d’OpenAI et confirme l’attractivité croissante de l’écosystème français pour les géants de l’IA.

Le bureau parisien sera dirigé par Thomas Remy, ancien cadre de Google Cloud où il a exercé pendant onze ans. Désormais responsable de la zone EMEA Sud, il supervisera les opérations en France, en Italie, dans la péninsule Ibérique, au Moyen-Orient et en Afrique depuis Paris.

Expansion

Guillaume Princen, ex-dirigeant de Stripe et actuel responsable EMEA chez Anthropic, sera également basé dans la capitale. Il aura pour mission de renforcer les liens avec les start-up, les entreprises de taille moyenne et les acteurs du numérique natif.

Cette expansion s’appuie sur des résultats remarquables : la région EMEA est aujourd’hui la zone à la croissance la plus rapide pour Anthropic, avec un chiffre d’affaires multiplié par neuf en un an. Le nombre d’entreprises générant plus de 100 000 dollars de revenus annuels a, lui, été multiplié par dix. La France se distingue particulièrement, figurant parmi les vingt premiers pays au monde en termes d’utilisation de Claude par habitant.

Anthropic compte déjà plusieurs clients français prestigieux, tels que L’Oréal, Sanofi ou Doctolib. Avec ces nouveaux bureaux parisiens et munichois, la société renforce sa présence sur le continent, aux côtés de ses antennes à Londres, Dublin et Zurich. Valorisé à 183 milliards de dollars, le groupe prévoit aussi de développer des partenariats locaux, notamment avec l’organisation française Unaite pour organiser des hackathons dès 2026.