L’iPhone Air 2026 pourrait embarquer deux caméras arrière

Le deuxième modèle d’iPhone Air serait actuellement en développement et pourrait intégrer deux caméras arrière au lieu d’une seule, selon un leaker chinois disposant de sources au sein de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Une double caméra inspirée de l’iPhone 17

D’après le compte Digital Chat Station sur Weibo, Apple évaluerait un système à double objectif pour la prochaine version de son iPhone ultra-fin. Cette configuration inclurait un capteur principal Fusion de 48 Mpx et un ultra grand-angle Fusion de 48 Mpx, à l’image de l’iPhone 17 standard.

Cependant, le leaker précise que le second modèle conserverait le plateau horizontal caractéristique de l’iPhone Air, ce qui signifie que le second objectif serait placé à côté du premier, contrairement à la disposition verticale à deux lentilles adoptée par l’iPhone 17.

Un défi de conception pour Apple

Le plateau arrière de l’iPhone Air abrite déjà plusieurs composants techniques afin de libérer un maximum d’espace pour la batterie. Apple devra donc repenser l’architecture interne de l’appareil pour y intégrer un second module photo, tout en préservant la finesse et la légèreté qui caractérisent la gamme Air.

Un lancement prévu pour 2026

Selon l’analyste industriel Ming-Chi Kuo, Apple prévoit de lancer la deuxième génération d’iPhone Air dans la seconde moitié de 2026, aux côtés des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et du premier iPhone pliable.

La marque préparerait également un troisième iPhone Air doté d’un écran plus grand, attendu pour la deuxième moitié de 2027. Néanmoins, les ventes du premier modèle d’iPhone Air restent décevantes en dehors de la Chine, ce qui pourrait amener Apple à réviser ses plans.

Digital Chat Station dispose d’un historique crédible en matière de fuites Apple : il avait notamment révélé avec précision que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus utiliseraient un capteur de 48 Mpx plus petit que celui des modèles Pro, ainsi que le design de l’écran de l’iPhone 12 dès 2020.