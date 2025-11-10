L’iPhone 18 Pro pourrait avoir un “trou” d’écran plus petit pour la caméra frontale

Apple testerait actuellement une nouvelle technologie de miniaturisation pour réduire la taille de la caméra frontale des modèles iPhone 18 Pro, selon un leaker chinois réputé.

Une caméra plus discrète grâce à la technologie HIAA

D’après Digital Chat Station, un compte Weibo suivi par plus de trois millions de personnes, Apple expérimenterait un unique trou HIAA (hole-in-active-area) pour la caméra frontale, aujourd’hui intégrée dans la Dynamic Island.

Le procédé HIAA, mis au point par Samsung et d’autres fabricants d’écrans, permet d’intégrer la caméra frontale directement dans la dalle OLED sans empiéter de manière significative sur la surface active de l’écran. Cette technique repose sur un micro-perçage laser extrêmement précis, créant une ouverture minuscule et parfaitement calibrée pour la lentille.

Une évolution du design de la Dynamic Island

Ce n’est pas la première fois que Digital Chat Station évoque l’utilisation de la technologie HIAA sur l’iPhone 18 Pro. En mai dernier, le leaker affirmait déjà qu’Apple comptait associer ce système à la technologie Face ID sous l’écran, un projet également mentionné dans un rapport de The Information. Ce dernier expliquait qu’Apple souhaitait placer la caméra frontale dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Le rapport le plus récent est toutefois plus flou. Le leaker indique que la forme de l’écran sera modifiée en raison de la réduction du trou de la caméra, sans préciser si celle-ci sera déplacée ou si elle restera intégrée à une Dynamic Island plus petite. Aucune mention n’est faite de Face ID sous l’écran cette fois-ci.

Des rumeurs récentes vont dans le même sens, affirmant que la Dynamic Island des iPhone 18 Pro sera plus compacte, ce qui renforcerait la crédibilité de cette hypothèse.

Autres nouveautés attendues sur l’iPhone 18 Pro

Digital Chat Station a également confirmé plusieurs détails déjà évoqués :

Un objectif arrière à ouverture variable , pour une meilleure maîtrise de la profondeur de champ.

, pour une meilleure maîtrise de la profondeur de champ. Un design identique au plateau photo de l’iPhone 17 Pro .

. Un bouclier céramique à l’apparence plus transparente , dans la zone dédiée à la recharge MagSafe.

, dans la zone dédiée à la recharge MagSafe. Et, pour l’iPhone 18 Pro Max, une batterie à “coque en acier”, qui ferait référence à un système de refroidissement à chambre à vapeur en acier inoxydable déjà évoqué dans des fuites précédentes.

Un lancement prévu pour 2026

Les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air et iPhone pliable devraient être présentés en septembre 2026. Les iPhone 18 et iPhone 18e suivraient au printemps 2027, dans le cadre de la nouvelle stratégie de lancement en deux temps d’Apple.