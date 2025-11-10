Les actionnaires de Tesla valident le plan de rémunération d’un trillion de dollars pour Elon Musk

Elon Musk pourrait devenir le premier trillionaire de l’histoire après l’approbation par les actionnaires de Tesla d’un plan de rémunération inédit, composé de douze paliers aux conditions particulièrement ambitieuses.

Présenté en septembre, ce plan repose sur le principe du « tout ou rien » : Musk ne recevra sa rémunération que si les objectifs fixés sont atteints dans leur intégralité. L’un de ces objectifs majeurs prévoit que la valorisation boursière de Tesla atteigne 8,5 trillions de dollars, contre environ 1,4 trillion aujourd’hui.

Critères de performance

À cela s’ajoutent plusieurs critères de performance, comme la vente d’un million de robots humanoïdes Optimus, la consolidation du réseau énergétique de l’entreprise et l’élaboration d’un plan de succession destiné à assurer la continuité du groupe. Le dernier palier, le plus ambitieux, exige que Tesla dépasse les 20 millions de véhicules électriques vendus, un chiffre encore lointain compte tenu des volumes actuels.

Ce dispositif vise aussi à recentrer Elon Musk sur Tesla, alors que l’entrepreneur consacre une part importante de son temps à d’autres projets, notamment SpaceX et xAI. En liant sa rémunération à la réussite du constructeur, le conseil d’administration espère renforcer la confiance des investisseurs et encourager Musk à impulser une nouvelle dynamique technologique, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la robotique.

Malgré des résultats trimestriels record, stimulés par la fin des aides à l’achat de véhicules électriques aux États-Unis, Tesla traverse une phase délicate. L’entreprise doit faire face à une érosion de ses marges, à plusieurs enquêtes réglementaires et à une baisse notable de ses ventes en Europe. Pour les actionnaires, ce plan de rémunération constitue à la fois un pari sur la vision à long terme d’Elon Musk et une tentative de raviver la croissance d’un groupe en quête de nouveau souffle.