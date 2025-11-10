Le patron de Nvidia affirme que la Chine va gagner la course de l’IA

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a tiré la sonnette d’alarme en affirmant que les États-Unis pourraient perdre la course au développement de l’intelligence artificielle face à la Chine. Lors d’un événement à Londres, Huang, à la tête d’une entreprise récemment valorisée à plus de 5 000 milliards de dollars, a déclaré sans détour : « La Chine va gagner la course à l’IA », ajoutant que « la Chine a quelques nanosecondes de retard sur les États-Unis en matière d’IA », pour souligner l’urgence pour l’Amérique d’agir.

Selon lui, cette avance potentielle est soutenue par d’importantes subventions énergétiques chinoises qui favorisent la production de semi-conducteurs de pointe, essentiels au développement des technologies d’intelligence artificielle.

Interdictions en Chine

Cette prise de position intervient alors que les puces les plus avancées de Nvidia, comme le modèle Blackwell, sont interdites à la vente en Chine pour des raisons de sécurité nationale, la Maison Blanche craignant qu’elles ne donnent un avantage militaire à Pékin. Jensen Huang critique toutefois cette politique, estimant qu’elle est contre-productive.

Selon lui, empêcher l’accès à ces technologies pousse la Chine à accélérer ses efforts pour devenir autonome, ce qui pourrait finalement nuire aux États-Unis davantage qu’à son rival.

Le dirigeant de Nvidia plaide pour une stratégie différente, centrée sur l’attraction des talents du monde entier, y compris en Chine. Fin octobre, il déclarait déjà qu’une politique coupant l’Amérique de la moitié des développeurs d’IA mondiaux « n’était pas bénéfique à long terme » et risquait de ralentir l’innovation américaine. Pour Huang, la clé de la compétitivité réside moins dans les restrictions à l’exportation que dans la capacité des États-Unis à rester un centre mondial d’expertise et d’innovation en intelligence artificielle, capable de mobiliser les meilleurs chercheurs et ingénieurs à l’échelle internationale.