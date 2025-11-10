GTA 6 : Rockstar Games a licencié des employés après des fuites

Une vague de licenciements chez Rockstar Games, en charge du développement de GTA 6, a déclenché un conflit ouvert avec les syndicats. L’entreprise a annoncé le renvoi de 30 à 40 salariés, invoquant des fuites d’informations confidentielles, tandis que les représentants du personnel dénoncent une manœuvre de répression syndicale particulièrement sévère.

Selon Rockstar Games, les employés concernés se sont rendus coupables de « faute grave ». Dans une déclaration à Bloomberg, un porte-parole a précisé que la mesure visait « un petit nombre d’individus qui distribuaient et discutaient d’informations confidentielles dans un forum public ».

Contexte de sécurité renforcée

L’entreprise insiste sur le fait que ces licenciements respectent ses règles internes et ne sont « en aucun cas liés au droit des personnes à adhérer à un syndicat ou à s’engager dans des activités syndicales ».

Cette politique de fermeté s’inscrit dans un contexte de sécurité renforcée depuis 2022, année marquée par une fuite massive de vidéos non finalisées de GTA 6. Début 2024, la direction avait également imposé un retour complet au bureau, cinq jours par semaine, en invoquant des impératifs de sécurité.

Le syndicat Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB) rejette cette version et affirme que tous les employés licenciés étaient impliqués dans des efforts de syndicalisation. Il qualifie ces renvois de « l’un des actes de répression syndicale les plus flagrants et impitoyables de l’histoire de l’industrie du jeu vidéo ». Selon l’IWGB, les discussions incriminées se tenaient dans un groupe Discord privé où seuls des organisateurs syndicaux externes avaient accès.

Alex Marshall, président du syndicat, accuse la direction d’être « effrayée à l’idée que des employés qui travaillent dur discutent en privé de l’exercice de leurs droits pour un lieu de travail plus juste ». Pour lui, cette action montre que la société « ne se soucie pas des retards de GTA 6 et donne la priorité à la répression syndicale en ciblant les personnes mêmes qui fabriquent le jeu ». La sortie du titre, déjà repoussée au 26 mai 2026, pourrait ainsi être impactée par ces tensions internes.