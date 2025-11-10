Free Mobile devient l’opérateur avec le plus d’antennes 3G

Free Mobile vient de franchir une étape symbolique en devenant l’opérateur comptant le plus grand nombre d’antennes 3G en France, dépassant ainsi Orange, SFR et Bouygues Telecom. Selon les dernières données publiées par l’Agence nationale des fréquences (ANFR), l’opérateur de Xavier Niel dispose désormais de 30 116 sites 3G actifs, soit une hausse de 246 antennes en un mois.

En comparaison, Orange en compte 30 001, Bouygues 29 842 et SFR 29 132. Un renversement de situation rendu possible par le retrait de 203 antennes chez Orange, tandis que Free poursuivait l’expansion de son réseau sur les bandes de fréquence 900 MHz et 2,1 GHz.

Moment paradoxal

Cependant, cette victoire arrive à un moment paradoxal, alors que la 3G vit ses dernières années. Le réseau, encore fonctionnel, devient de plus en plus obsolète à mesure que la 4G et la 5G s’imposent dans l’usage quotidien des abonnés. Tous les opérateurs français préparent désormais la fin de la 3G afin de réallouer les fréquences à des technologies plus performantes.

Free Mobile n’a pas encore annoncé de date précise, mais a confirmé que la coupure interviendra dans les prochaines années. Orange prévoit d’éteindre son réseau 3G d’ici fin 2028, tandis que SFR et Bouygues Telecom envisagent une extinction en 2029.

L’enjeu pour les opérateurs est désormais de concentrer leurs efforts sur l’amélioration de la couverture 4G et le déploiement de la 5G sur l’ensemble du territoire. Ces technologies offrent des vitesses supérieures et une meilleure efficacité énergétique, indispensables à l’évolution des usages numériques. Quant à la 6G, elle reste encore au stade de la recherche, mais les premiers travaux laissent entrevoir une nouvelle révolution d’ici la prochaine décennie.