WhatsApp est désormais disponible sur l’Apple Watch

L’application officielle WhatsApp est désormais disponible pour tous les utilisateurs sur l’Apple Watch, après une courte phase de test bêta via TestFlight la semaine dernière.

Une application complète directement au poignet

Grâce à cette nouvelle version, les utilisateurs peuvent envoyer et lire des messages complets, réagir avec des émojis, enregistrer et envoyer des messages vocaux, ou encore recevoir des notifications d’appels, le tout sans sortir leur iPhone.

Meta a mis en avant plusieurs fonctionnalités clés :

Notifications d’appel : voir qui appelle sans regarder son iPhone.

: voir qui appelle sans regarder son iPhone. Messages complets : lire l’intégralité des messages WhatsApp, même les plus longs, directement depuis son poignet.

: lire l’intégralité des messages WhatsApp, même les plus longs, directement depuis son poignet. Messages écrits : rédiger et envoyer des messages depuis la montre.

: rédiger et envoyer des messages depuis la montre. Messages vocaux : enregistrer et envoyer des messages audio.

: enregistrer et envoyer des messages audio. Réactions : envoyer des réactions rapides avec des émojis.

: envoyer des réactions rapides avec des émojis. Meilleure expérience visuelle : affichage plus net des images et autocollants.

: affichage plus net des images et autocollants. Historique de discussion étendu : accès à davantage de messages récents lors de la lecture.

Compatibilité et conditions d’utilisation

WhatsApp pour Apple Watch est compatible avec les modèles à partir de la Series 4 exécutant watchOS 10 ou une version ultérieure.

Un iPhone connecté avec l’application WhatsApp installée est nécessaire, ainsi que la mise à jour vers la dernière version de l’application.